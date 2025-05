Sara Gama ai saluti | Con il cuore pieno Il messaggio dopo la festa Scudetto allo Stadium fa impazzire i tifosi – FOTO

Sara Gama, capitana delle Juventus Women, ha detto addio ai tifosi in un emozionante messaggio social dopo la celebrazione dello Scudetto all'Allianz Stadium. Con il cuore colmo di gratitudine, Gama ha voluto ringraziare la squadra e i supporter per i ricordi indimenticabili, in vista del suo ritiro a fine stagione. Scopri di più sulla sua toccante dedica e sull'affetto ricevuto in questo momento speciale.

SaraGama saluta: «Con il cuorepieno». Il messaggio social della capitana dopo la festaScudettoalloStadium – FOTOSaraGama ha salutato la Juventus Women ed i tifosi per l’ultima volta all’Allianz Stadium. dopo la festaScudetto e l’omaggio per la capitana, che si ritirerà a fine stagione, Gama ha pubblicato un post social per ringraziare Juve e tifosi. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da SaraGama (@SaraGamaita)Con il cuorepieno, ha scritto il capitano della Juventus Women su Instagram. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sara Gama ai saluti: «Con il cuore pieno». Il messaggio dopo la festa Scudetto allo Stadium fa impazzire i tifosi – FOTO

