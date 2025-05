Sanitari sotto assedio | Ennesima aggressione Il posto di polizia al Noa è sempre più urgente

L’Ennesimaaggressione a un Sanitario non è passata inosservata. "Serve un posto di polizia in funzione 24 ore su 24 all’ospedale Noa di Massa". E’ questa la richiesta che arriva dalla segreteria provinciale del NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche che, dopo l’Ennesimaaggressione che ha visto vittima pochi giorni fa un’infermiera in servizio al pronto soccorso del Noa, causata da un italiano accusato di lesioni personali. La Sanitaria è stata colpita in pieno volto con uno schiaffo da parte di una persona che più volte negli ultimi tempi è ricorsa alle cure del pronto soccorso.L’ultimo episodio affonda il dito nella piaga. La pressione che stanno vivendo i Sanitari non solo apuani, sulla questione sicurezza, ormai è all’ordine del giorno. Non sembrano bastare le misure prese in carico dall’Asl per prevenire questi atteggiamenti, come il pulsante di chiamata d’emergenza della guardia giuriata al pronto soccorso. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanitari sotto assedio: "Ennesima aggressione. Il posto di polizia al Noa è sempre più urgente"

