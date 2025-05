Sandro Giacobbe in Verissimo | 10 anni di battaglie contro la prostata e le metastasi

In breve da Zazoom:

Sandro Giacobbe è stato protagonista di un'intervista emozionante oggi, domenica 11 maggio, a Verissimo, insieme a sua moglie Marina Peroni. Il cantautore ha affrontato con coraggio la sua esperienza personale legata alla malattia alla prostata, diagnosticata dieci anni fa, raccontando le sfide e le difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso degli anni. Una testimonianza che tocca il cuore e invita alla riflessione.

SandroGiacobbe ha partecipato oggi, domenica 11 maggio, a un’intervista in Verissimo insieme a sua moglie Marina Peroni, offrendo una testimonianza toccante sulle difficoltà e sulle sfide legate alla sua salute. Durante l’incontro il cantautore ha condiviso la sua esperienza con la malattia alla prostata, diagnosticata dieci anni fa, e ha descritto il peggioramento delle . L'articolo SandroGiacobbe in Verissimo: 10 anni di battagliecontro la prostata e le metastasi è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sandro Giacobbe in Verissimo: 10 anni di battaglie contro la prostata e le metastasi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sandro Giacobbe a ‘Verissimo’: il momento difficile in tv - È stato tra le voci italiane più amate di sempre e ancora oggi resta un idolo della sua generazione: Sandro Giacobbe sarà ospite su Canale 5 domenica 11 maggio dalle 16:30 per raccontare il momento difficile che sta vivendo.La carrieraNato a Genova il 14 dicembre 1949, Sandro Giacobbe è nato in una famiglia operaia da padre siciliano e madre lucana. Ha studiato come ragioniere ma ha preferito, sin da subito, la carriera musicale e il suo primo gruppo si chiamava ‘Giacobbe & le Allucinazioni’. 🔗Leggi su quotidiano.net

Sandro Giacobbe e la “teresa”: «Ho un tumore da 10 anni, attendo un farmaco che sarà pronto a giugno» - Sandro Giacobbe, 75 anni, autore di Signora Mia e Sarà La Nostalgia, ha un tumore da dieci anni. «I medici mi hanno assolutamente prescritto di stare seduto, di non forzare sul bacino, sul femore, perché c’è un rischio di rottura se dovessi stare in piedi», ha detto ieri ospite di Mara Venier a Domenica In. «Dal giorno della Befana non sono più uscito, perché se vado in giro e mi vedono su una carrozzina, c’è il rischio che mi fotografino e magari postino cose non vere. 🔗Leggi su open.online

Sandro Giacobbe in carrozzina a Verissimo: “Vivo ogni giorno con intensità, mi spaventa solo lasciare chi amo” - La malattia ha cambiato la prospettiva del cantautore, che si confessa nel salotto di Silvia Toffanin, nella puntata di domenica 11 maggio. Il racconto a cuore aperto sulla sua battaglia e sulla nuova quotidianità: "Voglio vivere con tutto questo amore che sento intorno".Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Sandro Giacobbe a Verissimo in carrozzina: «È la mia Ferrari, da 10 anni combatto contro il tumore. Con Marina; Sandro Giacobbe, la malattia e il tumore alla prostata: come sta; Sandro Giacobbe con la moglie a Verissimo, come sta il cantante? Il tumore, la sedia a rotelle, la parrucca, d; Verissimo, Sandro Giacobbe e la malattia: 'Non voglio lasciare le persone che amo'. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sandro Giacobbe a Verissimo in carrozzina: «È la mia Ferrari, da 10 anni combatto contro il tumore. Con Marina non litighiamo mai» - Sandro Giacobbe e Marina sono stati ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin per raccontare il momento delicato che stanno affrontando. Il cantautore ha parlato della lotta contro la sua ... 🔗msn.com

Sandro Giacobbe con la moglie a Verissimo, come sta il cantante? Il tumore, la sedia a rotelle, la parrucca, dove vive, i figli e la carriera - Sandro Giacobbe è ospite oggi di Silvia Toffanin a Verissimo assieme alla moglie Marina Peroni. Il cantautore genovese salito alla ribalta a ... 🔗msn.com

Sandro Giacobbe e la lotta contro il tumore: "La situazione è peggiorata" - A "Verissimo" Sandro Giacobbe, insieme a sua moglie Marina, parla della sua lotta contro il tumore alla prostata che dura da 10 anni. "Una battaglia iniziata anni fa, sono stato operato poi sottoposto ... 🔗msn.com