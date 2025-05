Sandro Giacobbe in carrozzina a Verissimo | “Vivo ogni giorno con intensità mi spaventa solo lasciare chi amo”

La malattia ha cambiato la prospettiva del cantautore, che si confessa nel salotto di Silvia Toffanin, nella puntata di domenica 11 maggio. Il racconto a cuore aperto sulla sua battaglia e sulla nuova quotidianità: "Voglio vivere con tutto questo amore che sento intorno". 🔗Leggi su Fanpage.it

Sandro Giacobbe a Domenica In: “Non posso camminare, sto sulla carrozzina”. E toglie la parrucca - (Adnkronos) – Sandro Giacobbe ospite oggi, domenica 16 marzo, a Domenica In ha parlato della malattia e delle sue condizioni…L'articolo Sandro Giacobbe a Domenica In: “Non posso camminare, sto sulla carrozzina”. E toglie la parrucca proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗Leggi su rossodisera.eu

"Non esco più di casa. Se mi fotografano...": il dramma di Sandro Giacobbe in carrozzina - «L'immagine è sempre stata tra i miei più grandi crucci. Prima di affrontare la chemio, pensavo alla mia immagine. La Teresa eccola qua». Quella di Sandro Giacobbe a Domenica In non è una semplice intervista ma un pugno in uno stomaco che si trasforma in carezza, una lacrima che dà vita a un sorriso. Nel salotto di Rai 1 Mara Venier ospita uno dei cantanti italiani di maggior successo degli anni Settanta e Ottanta. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

