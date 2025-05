Si sono conclusi i lavori per il rifacimento del nodo idraulico di San Donato e San Giuliano. Si tratta di un intervento pensato per assicurare al Redefossi, il canale che in alcuni tratti di San Giuliano scorre a cielo aperto, una portatad’acqua tale da evitare miasmi e ristagni. Ad annunciare che i principali passaggi dell’operazione sono terminati è stata in questi giorni Regione Lombardia, che ha finanziato i lavori con 2 milioni di euro. Sino a oggi, nei periodi di magra, le portate d’acqua venivano convogliate nel canale Deviatore, lasciando il Redefossi a secco, col risultato che in quest’ultimo cavo, come denunciato a più riprese dai residenti delle abitazioni vicine, si segnalavano spesso cattivi odori, nonché presenza d’insetti e vegetazione. Ora, invece, si è andati a migliorare l’efficienza idraulica del sistema, riducendo il rischio di allagamenti e riequilibrando i flussi dei due canali. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Giuliano, lavori al Redefossi. Garantita la portata d’acqua: "Evitiamo miasmi e ristagni"