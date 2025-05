Samira debutta al Festival di Cannes

Samira Cogliandro, fanese con origini brindisine, 33 anni, danzatrice, è nell’unico film italiano in concorso al 78° Festival di Cannes in programma dal 13 al 24 maggio prossimo. L’ha scelta il regista Mario Martone per il film Fuori, che narra le vicende di Goliarda Sapienza, la scrittrice siciliana che trascorse alcune giorni in carcere, accusata di furto. Le protagoniste principali della pellicola sono le attrici Valeria Golino, Matilde De Angelis e la cantante Elodie.Samira, si tratta del suo debutto al cinema, fatto inconsueto per una danzatrice."Sì, certo, questa è stata una esperienza bellissima che non mi aspettavo perché io vengo da un’altra formazione e finora avevo calcato solo palcoscenici teatrali, ma il fatto di essere stata chiamata da Martone è sintomo di stima e fiducia professionale". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Samira debutta al Festival di Cannes

