Salvini | Qualcuno a Bruxelles non lavora per la pace E sul riarmo | No a carri armati per paesi Ue

“Le parole del Santo Padre che mi hanno colpito? pace, innanzitutto. Il messaggio ai potenti della Terra è basta guerra. Io ho l’impressione che Qualcuno non stia alimentando percorsi di pace, ma stia soffiando sulla guerra. Penso che le orecchie di Qualcuno siano fischiate, a Parigi e a Bruxelles c’è Qualcuno che non sta lottando per la pace”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in occasione della giornata conclusiva della Scuola di formazione politica del partito a Roma, a cui partecipa anche la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen. “Io non mi iscrivo al club di chi tira per la giacchetta Papa Leone XIV: c’è chi dice è anti-trumpiano, è pro qui e pro qua. Io sono emozionato e gioioso per il nuovo pontefice, che è un messaggio di speranza bellissimo”, ha aggiunto. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salvini: “Qualcuno a Bruxelles non lavora per la pace”. E sul riarmo: “No a carri armati per paesi Ue”

Segui queste discussioni sui social

MEI artisti indipendenti“Non andrà più via”: Agnese Ginocchio celebra il sacrificio di Antonio Sottile in una toccante ballata per la Pace#guerra #pace #euromissili #noeuromissili it/recensioni-interviste/non-andra-piu-via-agnese-ginocchio… Leggi la discussione

Siamo relatori nel convegno dell' Università La Sapienza su pace, disarmo, giustizia sociale con vari relatori esperti e con i professori e decani Salvatore Izzo e Luciano Vasapollo.Laura e Fabrizio#pace #guerra #euromissili #noeuromissili Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

"Il suicidio imposto dai cretini di Bruxelles": Salvini ad alzo zero contro la Ue. E sul futuro del governo... - Un Matteo Salvini a tutto campo, quello che parla con i giornalisti ad Ancona, dove oggi - sabato 15 marzo - si tiene un evento in preparazione del congresso nazionale della Lega. Il vicepremier parte da dazi imposti da Donald Trump, cogliendo la palla al balzo per assestare un colpo all'Unione europea: "L'unico mega dazio che ha messo in ginocchio interi settori in Europa l'ha messo Bruxelles. Il suicidio del settore dell'auto non l'ha imposto Trump, sono stati i cretini di Bruxelles che hanno messo fuori mercato le auto a benzina e diesel nel nome della sbornia elettrica, che adesso si sta ... 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Salvini (con Orbán e Putin) difende Le Pen dopo la condanna: “Dichiarazione di guerra da Bruxelles” - “A Parigi hanno condannato Marine Le Pen e vorrebbero escluderla dalla vita politica. Un brutto film che stiamo vedendo anche in altri paesi come la Romania”. Così Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, poco dopo la condanna della leader e della capogruppo dei deputati del Rassemblement national (Rn), Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici, per aver utilizzato denaro destinato agli assistenti degli europarlamentari per pagare il personale del partito. 🔗Leggi su ilfoglio.it

Tajani, Salvini al Viminale? Piantedosi lavora benissimo - Salvini al Viminale? "Io ho grande considerazione del ministro Piantedosi, sta lavorando benissimo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al margine del Consiglio Ue Commercio. 🔗Leggi su quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Salvini: “Qualcuno a Bruxelles non lavora per la pace”; Salvini: a Parigi e a Bruxelles qualcuno non lavora per la pace; Salvini: Appello del papa ai potenti? A Parigi e a Bruxelles qualcuno non lavora per la pace; Meloni accontenta Salvini: a Bruxelles con il freno tirato. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Salvini : «Spero a Bruxelles non si alimentino guerre commerciali» - Come mi auguro che per l'Ucraina nessuno a Bruxelles ostacoli il processo di pace tra Ucraina, Russia e Usa , lo stesso mi auguro che nessuno alimenti guerre commerciali che ci vedrebbero soccombere. 🔗msn.com

Elezioni Romani, Tajani: “Le dichiarazioni di Salvini su Bruxelles? Ognuno fa quello che vuole, non commento” - Gelo del ministro degli Esteri sulle dichiarazioni di Salvini: "Ognuno fa quello che vuole, sono rispettoso di tutti e non commento gli altri" ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Salvini: «Meloni da Trump? Non segua gli ultrà di Bruxelles che parlano di bazooka» - Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha tracciato le ... il governo italiano ha sempre tenuto, non inseguendo gli ultrà di Parigi o Bruxelles che parlano di bazooka. 🔗lettera43.it