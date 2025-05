Salvini | Le Pen ha il nostro appoggio per vincere nel 2027

ROMA – Matteo Salvini, segretario federale della Lega, ha annunciato il suo sostegno per il rilancio delle istituzioni europee in vista delle elezioni presidenziali del 2027. Durante un incontro presso la scuola di formazione della Lega, ha condiviso il palco con Marine Le Pen, fondatrice di Rassemblement National, sottolineando l'importanza di discutere del futuro dell'Europa e di affrontare queste sfide in modo unito.

ROMA – "Ci siamo trovati stamattina per discutere del futuro dell'Europa, del rilancio delle istituzioni europee. Ha tutto il nostro sostegno per affrontare da vincitrice le elezioni presidenziali del 2027".Lo ha detto il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, a margine della scuola di formazione della Lega, al fianco della fondatrice di Rn, Marine Le Pen. "Siamo stati con gioia e con emozione dal Papa a Piazza San Pietro: è stato qualcosa di prezioso".

