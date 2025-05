Salvini e Le Pen a Roma contro l' Europa in mano a lobbisti e cinica

Matteo Salvini e Marine Le Pen si uniscono a Roma per lanciare un attacco contro un'Europa dominata da lobbisti e finanzieri. Salvini denuncia l'influenza di forze affaristiche e immigrazioniste, mentre Le Pen critica l'Unione Europea definendola antidemocratica e cinicamente sfruttatrice delle crisi. Un incontro che segna un alleanza nel segno del populismo europeo.

AGI - Da Roma contro quell'Europa che per Matteo Salvini è "in mano a lobbisti, finanzieri, affaristi, immigrazionisti, fondamentalisti ambientalisti". La stessa Ue che secondo Marine Le Pen è invece "antidemocratica" e "sfrutta con cinismo abietto ogni crisi". Durante la giornata finale della Scuola di formazione politica della Lega va in scena il 'duetto' tra i leader dei Patrioti europei. Salvini e Le Pen, ancora insieme, con Bruxelles nel mirino. Giorgia Meloni non fa parte della maggioranza a sostegno di Ursula von der Leyen ma ha comunque ottenuto una vicepresidenza della Commissione per Raffaele Fitto e alla premier italiana, in un'intervista al Corriere della Sera, Le Pen riconosce che "ha incontestabilmente un ruolo diplomatico importante. Con la signora Meloni abbiamo delle divergenze ma posso constatare che è riuscita a ottenere risultati importanti sia sul piano esterno che sull'economia italiana". 🔗Leggi su Agi.it