Salti di gioia in casa Inter | colpo da capogiro lo porta Lautaro

...rafforzarsi ulteriormente per affrontare le sfide imminenti. Con un roster già competitivo, la dirigenza può sfruttare l'opportunità di ingaggiare un giocatore di spicco che, affiancato a Lautaro Martinez, potrebbe fare la differenza. Marotta è determinato a sorprendere tutti, puntando su un investimento significativo, pronto a portare l'Inter a un livello superiore e supportare Simone Inzaghi nel raggiungimento di nuovi traguardi.

L’Inter pianifica un gran colpo a sorpresa: Marotta ha messo nel mirino un giocatore di livello Internazionale, che può essere persuaso da Lautaro Martinez. Un colpo da almeno 30 milioni per Simone Inzaghi.La finale di Champions League, un secondo posto minimo in Serie A, e un Mondiale per Club tutto da giocare. La stagione dell’Inter è ancora lunga, ma la squadra nerazzurra vuole soprattutto continuare a mantenersi ai vertici anche nel prossimo futuro. Da questo punto di vista, il rinnovo fino al 2027 di Simone Inzaghi è una certificazione della volontà di continuare con un progetto di grande successo.Salti di gioia in casaInter: colpo da capogiro, lo portaLautaro. (LaPresse) TvPlay.itDa Beppe Marotta vuole anche consolidare la rosa attuale, aggiungendo giocatori di qualità ed esperienza Internazionale per portare avanti il necessario ricambio generazionale. 🔗Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Salti di gioia in casa Inter: colpo da capogiro, lo porta Lautaro

