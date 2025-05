Salomon Gravel | la nuova frontiera del running tra asfalto e natura

Con la nuova collezione Gravel, Salomon ridefinisce la corsa libera: dove finisce l’asfalto, comincia l’avventura.Perfette per chi vuole correre tra città, sentieri e terreni misti, le nuove scarpe Salomon per il Gravelrunning uniscono ammortizzazione, grip e libertà senza confini. Gravelrunning: la corsa secondo Salomon In un mondo in cui i confini tra strada . 🔗Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Salomon Gravel: la nuova frontiera del running tra asfalto e natura

Potrebbe interessarti su Zazoom: Sognando… Ballando con le stelle: stasera 9 maggio, tutto sulla nuova edizione - Stasera, venerdì 9 maggio, va in onda in diretta su Rai 1, dal Foro Italico, la nuova edizione di Sognando… Ballando con le stelle. Con la conduzione di Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli, il programma celebra il ventesimo compleanno di Ballando con le stelle con un evento speciale che segna l'inizio di un nuovo talent per scoprire un nuovo maestro per il programma.

Approfondimenti da altre fonti

Tutor 3.0: La Nuova Frontiera della Sicurezza Stradale sulle Autostrade Italiane. - Dal 7 marzo 2025, il Tutor 3.0 è stato gradualmente attivato su alcune tratte autostradali italiane, segnando un passo avanti significativo nella sicurezza stradale. Questo sistema avanzato, sviluppato da Autostrade per l’Italia in collaborazione con la Polizia di Stato, introduce nuove tecnologie e funzionalità per monitorare non solo la velocità media dei veicoli, ma anche [...] 🔗Leggi su mondouomo.it

Rigutino, la nuova frontiera della pesca sportiva: buche d’acqua e canna da pesca inclusa! - Nella zona industriale di Rigutino, qualche buontempone ha deciso di trasformare le tanto amate buche stradali in un’attrazione turistica. E così, accanto a una delle voragini stracolme d’acqua dopo le recenti piogge, ha piazzato una sedia e una canna da pesca, corredando il tutto con una didascalia eloquente: “Zona Industriale-Artigianale di Rigutino. Ad ogni perturbazione si può praticare la pesca sportiva ?”. 🔗Leggi su lortica.it

La Cina scommette sulla “nuova frontiera” sottomarina - La chiamano già “stazione spaziale sottomarina“. Come a sottolineare le ambizioni del progetto, destinato a cambiare le regole del gioco della ricerca in acque profonde. Dopo anni di dibattiti e revisioni tecniche, Pechino ha dato il via libera al primo impianto di ricerca sottomarino nel Mar Cinese Meridionale, un’area del Pacifico a dir poco strategica. Essendo una delle rotte marittime più trafficate al mondo, funge da arteria vitale per il commercio internazionale, facilitando il flusso del 64 per cento del totale delle merci a livello mondiale. 🔗Leggi su lettera43.it

Approfondimenti da altre fonti

Il Gravel Running è la nuova frontiera di Salomon; Le scarpe da gravel running DRX Defy GRVL di Salomon. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Correre con l'obiettivo di non avere obiettivi": il gravel running secondo Salomon - Cos'è il gravel running, come e dove si pratica, quali modelli di scarpa scegliere: i consigli di Salomon per la corsa più inclusiva e praticabile che c'è ... 🔗gazzetta.it

Esosomi: tutto sulla nuova frontiera della Skincare anti-age - Conosciuti come una nuova frontiera dei trattamenti professionali di medicina estetico-rigenerativa – come laser e microneedling – nel 2025 gli esosomi sono gli inediti protagonisti di nuove ... 🔗msn.com

Enoturismo nuova frontiera per il vino italiano. Vinitaly lancia Vinitaly Tourism - Con l’arrivo dei dazi statunitensi sul principale mercato di esportazione per l’Italia, si debbono cercare nuovi sbocchi; la nuova frontiera sembra proprio essere l’enoturismo. I dati di settore ... 🔗sienanews.it