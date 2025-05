Salmon Guru nuota sempre più controcorrente

Lo spin off milanese del celebre cocktail bar madrileno propone due novità per la bella stagione: una Tasting Room a numero chiuso per un’esperienza guidata con l’abbinamento di drink e cibo (ma c’è anche la versione senza pairing solido) e un dehors a contatto con la città. Due novità che confermano lo stile anticonformista del cocktail bar più iconico, ironico e fumettistico del mondo 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Salmon Guru nuota sempre più controcorrente

Potrebbe interessarti su Zazoom: Conclave: cresce il consenso su Robert Francis Prevost, chi è il cardinale statunitense tra i più quotati al Soglio Pontificio - Dopo la prima fumata nera del Conclave, si rafforza l’ipotesi che il cardinale Robert Francis Prevost, 69 anni, possa diventare il primo papa statunitense della storia.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A - di Redazione JuventusNews24Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli parla così della scelta di mister Thiago Motta di non fare giocare il serboIl direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli ha parlato a DAZN dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina rispondendo così alla domanda sul mancato impiego di Vlahovic, calciatore più pagato della Serie A nel match del Franchi.VLAHOVIC IN PANCHINA PER 90 MINUTI – «Non vorrei parlare dei singoli, dobbiamo parlare di gruppo e uscirne tutti insieme e con calma ragione su quello che ci sta succedendo e tornare sui nostri ... 🔗Leggi su juventusnews24.com

Calcio a 5, fa festa l'Atletico Himera Terme: "Tra le realtà più sorprendenti del futsal siciliano" - Otto mesi fa era solo un progetto ambizioso, oggi è una delle realtà più sorprendenti del futsal siciliano. L’Atletico Himera Terme, squadra di calcio a 5 di Termini Imerese, ha saputo imporsi nel campionato, scalando la classifica e diventando una delle protagoniste della stagione. Nata dal... 🔗Leggi su palermotoday.it

La voce degli imprenditori non trova più spazio nel dibattito pubblico - Pescando da un vecchio lessico si può tranquillamente sostenere che in Italia in questo momento ci sia una vera e propria questione 🔗Leggi su ilfoglio.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Le donne guidano l'innovazione nell'economia blu Video Le donne guidano l'innovazione nell'economia blu

Su questo argomento da altre fonti

Salmon Guru nuota sempre più controcorrente; Il cocktail bar più divertente e irriverenze del mondo ha aperto a Milano: ecco com'é Salmon Guru; Salmon Guru apre a Milano: il nuovo place to be della mixology è in zona Sempione; Al Salmon Guru di Madrid i fermentati fanno da ponte tra bar e cucina. 🔗Su questo argomento da altre fonti