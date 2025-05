Salento operatrice del 118 muore per un malore improvviso

Dramma a Magliano, frazione di Carmiano, nel, Salento. Deceduta a 37 anni una giovane operatrice del 118 di Lecce colta da un improvvisomalore in casa. La giovane donna, Michela Gerardi, è.

Incidente tra Putignano e Turi, moto contro muretto a secco: muore 31enne operatrice del 118 - Una donna di 31 anni, Fabiana Chiarappa, è morta a seguito di un incidente avvenuto nella serata del 2 aprile sulla strada provinciale che collega Putignano a Turi, nel Barese. La 31enne, originaria di Cellamare e soccorritrice del 118, si trovava a bordo della sua moto quando, per cause non... 🔗Leggi su baritoday.it

Accusa un malore in auto, vani i soccorsi del 118: muore davanti alla moglie - LECCE - Un uomo di 75 anni, di Lecce, è deceduto in seguito a un malore accusato mentre era un’auto, nei pressi di Porta Rudiae, insieme alla moglie che era alla guida.Il veicolo si trovava all’inizio di via Delle Anime quando la situazione è improvvisamente precipitata. Sono stati chiamati i... 🔗Leggi su lecceprima.it

Si sente male mentre si reca a prendere il treno; un uomo si accascia a terra e, purtroppo, muore. La tragedia davanti a decine di pendolari. Inutile l’intervento del 118 di Frosinone - Dramma all’alba nei pressi della stazione ferroviaria di Frosinone. Un uomo residente a Ceccano, che si stava recando al lavoro, è stato colto da un malore improvviso e ha perso la vita sul posto.L’episodio si è verificato intorno alle 7 del mattino, in un’area già affollata da pendolari diretti verso Roma. I sanitari del 118, giunti tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. 🔗Leggi su dayitalianews.com

Salento, muore per un malore improvviso operatrice del 118; Salento, scontro tra Suv e mezzo per la raccolta rifiuti: muore operatore ecologico di 28 anni, assunto da poco; Camion della nettezza urbana contro Suv nel basso Salento: muore operatore ecologico di 28 anni; Muore bimba di 8 anni ricoverata al Policlinico di Messina. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Salento, muore per un malore improvviso operatrice del 118 - Dramma a Magliano, frazione di Carmiano, nel, Salento. Deceduta a 37 anni una giovane operatrice del 118 di Lecce colta da un improvviso malore in casa. 🔗msn.com

Salento, tragico incidente in campagna: uomo muore travolto dal trattore - L'incidente secondo quanto ricostruito nella prima fase dei rilievi eseguiti dai carabinieri della locale stazione - intervenuti sul posto con i vigili del fuoco e gli operatori del 118 - sarebbe ... 🔗msn.com

Salento, incidente stradale sulla via per il mare: un ferito - Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muretto a secco a bordo strada. Grave in ospedale un 76enne di Squinzano rimasto coinvolto con la sua autovettura, ... 🔗msn.com

