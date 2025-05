Salento la famiglia dei record | arriva il decimo figlio E il nome è un omaggio a Leone XIV

È la Festa della Mamma, e Chiara Calsolaro, 40 anni, originaria di Alessano, nel Capo di Leuca, festeggerà questo giorno speciale con i suoi dieci figli. L?ultimo, Achille. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, la famiglia dei record: arriva il decimo figlio. E il nome è un omaggio a Leone XIV

MotoGP Le Mans: Quartararo da record, pole davanti a Marc Marquez - Fabio Quartararo domina il sabato del Gran Premio di Francia firmando una pole position da record sul circuito Bugatti di Le Mans. Il pilota Yamaha ferma il cronometro sull'1'29"324, migliorando di sei decimi il tempo registrato da Jorge Martin nel 2024 e centrando la sua seconda pole consecutiva.

Al Lyrick di Assisi arriva Grease, il musical dei record - Mercoledì 26 marzo il palcoscenico del Teatro Lyrick di Assisi si accende con l'energia travolgente di Grease. Il musical cult, firmato Jim Jacobs e Warren Casey, torna in scena sotto la regia di Saverio Marconi e con la regia associata di Mauro Simone, nell'ambito della stagione "Edizione..."

Salento, girò video hot e li inviò a un ragazzo che li diffuse in chat: arriva la pesante condanna - Una brutta storia avvenuta in un comune del Salento, dove un 26enne è stato condannato a quattro anni di carcere: diffuse agli amici video privati che gli aveva inviato una minore.Nel 2019, quando aveva 20 anni, spinse una minore, sua conoscente, a girare due video a sfondo erotico e a inviarglieli; poi, ovviamente senza che la ragazzina lo sapesse, lo diffuse su un gruppo whatsapp di amici. Per questo il Tribunale di Lecce ha condannato un 26enne, residente in un Comune nel sud del Salento, a quattro anni di carcere con l'accusa di pornografia minorile.

Drammatica Pasquetta in famiglia: bimbo di soli 5 anni morso al volto dal cane dei nonni. Arriva l'eliambulanza per il trasporto a Roma. L'episodio alla periferia di Latina - Paura a Latina: bambino morso dal cane durante la PasquettaUn drammatico incidente ha segnato il lunedì di Pasquetta di una famiglia residente nella periferia di Latina. Un bambino di 5 anni è stato morso alla guancia dal cane dei nonni, un meticcio, mentre giocava nel cortile di casa. L'incidente, che ha generato momenti di grande paura per i familiari, è avvenuto nella zona di Borgo Faiti e Borgo San Michele, precisamente in via Migliara 43,5.

