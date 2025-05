sagra della fragola tra divertimento e cultura

Tradizione e modernità si sposano e diventano regine della tavola. Sintesi di tutto è la Sagra della Fragola , che rappresenta un appuntamento per gli appassionati della provincia e non solo. Il sindaco di Lagosanto Cristian Bertarelli, assieme al vice Giacomo Esposito, la presidente del consiglio Doriana Doria e l’assessore alla cultura Alessia Bulgarelli hanno inaugurato, venerdì pomeriggio, la XXX edizione della Sagra della Fragola che animerà oggi e nel prossimo week end la comunità laghese.Nella sala consiliare c’erano anche il comandante della compagnia Carabinieri di Comacchio Lucilla Esposito, quello della locale stazione Rosario De Pascale e diversi volontari della Protezione Civile. "Una Sagra che ricorda - ha esordito il primo cittadino - come il nostro territorio abbia una grande vocazione nella produzione di piantine da Fragola , divenute, grazie alla ricerca e passione della ditta Salvi, un volano di crescita economica con esportazioni che raggiungono il 75% a livello mondiale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

