sagra della cuccagna sassoleone in festa

E’ il giorno della Sagra della cuccagna di Sassoleone . L’evento, uno dei più antichi appuntamenti di piazza del territorio (alcune fonti risalirebbero addirittura al 1882, ndr), è organizzato da Proloco e Polisportiva Sassoleone 2015 con il patrocinio del municipio di Casalfiumanese. Si parte alle 10 con una camminata aperta a tutti in mezzo alla natura (prenotazioni tramite whatsapp al 339.156 9559) mentre, nel cuore della frazione, sarà possibile visitare la mostra fotografica ‘L’infermiere nell’arte della cura’ per celebrare al meglio la Giornata Internazionale dell’Infermiere.Un giro tra i banchi del mercatino di prodotti artigianali ed eccellenze alimentari della zona prima di puntare verso lo stand gastronomico in funzione dalle 11.30, anche con opzioni vegane. All’ora di pranzo, tra le vie del centro storico di Sassoleone , protagonista l’esposizione di auto d’epoca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Festa della mamma 2025: idee regalo originali per l'11 maggio tra fiori, piante e esperienze speciali - La Festa della mamma 2025 si celebra domenica 11 maggio e, secondo Coldiretti, sarà ancora una volta dominata dai fiori, scelti da un italiano su due come omaggio principale.

Sport, cena con delitto e musica. Ecco la sagra ’RicreAmo la Festa’ - Con la “Cena con delitto” di ieri sera, si è aperta l’edizione 2025 di RicreAmo la Festa, la sagra partita nel 2007 organizzata dai ragazzi dei gruppi di Azione Cattolica e dai volontari della parrocchia di Massa Fiscaglia. Una manifestazione sentita in paese ed attesa dalla comunità grazie all’energia dei tanti giovani presenti.Nel pomeriggio le finali del torneo di calcio a 5 mentre in serata l’apertura dello stand gastronomico a partire dalle 19. 🔗 Leggi su ilrestodelcarlino.it

A Spirano arriva la “Sagra Contadina e Festa della Primavera” - Spirano. Se il profumo della polenta fumante, il sapore di Polenta e oselì scapac e la bontà di un buon salame bergamasco vi fanno venire l’acquolina in bocca, allora segnatevi queste date: dal 21 marzo al 6 aprile, per tre weekend consecutivi, il Palaspirà di Spirano si trasforma nel tempio della cucina tradizionale in occasione della Festa della Primavera arriva la Sagra Contadina.Qui non si parla di un semplice pranzo o cena, ma di un’esperienza gastronomica che celebra i grandi classici della cucina bergamasca. 🔗Leggi su bergamonews.it