Sabato notte di follia sulle strade di Foggia | due incidenti e sei feriti di cui la metà in codice rosso

Due incidenti e sei feriti, di cui la metà in codicerosso: è questo il bilancio della notte tra Sabato e domenica, 10 e 11 maggio, a Foggia. In entrambi i sinistri sono stati coinvolti motocicli e ad avere la peggio sono stati i centauri.Il primo episodio è avvenuto in via Sant'Alfonso Maria. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Sabato notte di follia sulle strade di Foggia: due incidenti e sei feriti, di cui la metà in codice rosso

Segui queste discussioni sui social

Annuntio vobis gaudium magnum: HABEMUS..UBIK! MUSICA SUPERLATIVA...!!!IN ONDA ADESSO..fino alle 22:00..su Radio Elettrica.itAscolta direttamente dal sito: https://www.radioelettrica.it?? ?? ??? #radio #webradio #musica #music #sabato #s… Leggi la discussione

E' SABATO..non dimenticare..UBIK! MUSICA per PALATI FINI...!!!IN ONDA ADESSO..fino alle 22:00..su Radio Elettrica.itAscolta direttamente dal sito: https://www.radioelettrica.it?? ?? ??? #radio #webradio #musica #music #sabato #saturda… Leggi la discussione

Su altri siti se ne discute

Due incidenti mortali: notte di sangue sulle strade del Barese - E’ di un morto e tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 2.15 della scorsa notte, sulla strada provinciale Bisceglie-Corato , all’altezza del ponte che sovrasta l’autostrada A14, in territorio di Bisceglie (Bat). Per cause in corso di accertamento, due auto, una Volkswagen Tiguan e una Seat, provenienti da direzioni opposte si sono scontrate frontalmente. A perdere... 🔗Leggi su feedpress.me

"No al raduno neofascista": sabato 1° marzo corteo per le strade della città - Sabato 1° marzo nella sede di Casa Pound in via Toscana si terrà un concerto con la partecipazione di alcuni gruppi musicali. Il movimento antifascista cittadino ha organizzato una manifestazione, che partirà alle ore 17 dal monumento al partigiano, in piazzale della Pace, percorrerà via... 🔗Leggi su parmatoday.it

Notte di follia, le indagini. Al vaglio le telecamere. Il caso arriva in prefettura - Testimonianze e telecamere. Si stanno muovendo lungo questi due assi le indagini dei carabinieri sull’aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica al parcheggio Diamanti. Gli investigatori dell’Arma, dopo aver raccolto le denunce dei tre giovani rimasti feriti, ora cercano ogni elemento utile per ricostruire i dettagli dell’accaduto e dare un nome e un volto ai responsabili del pestaggio. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Sabato notte di follia sulle strade di Foggia: due incidenti e sei feriti, di cui la metà in codice rosso; Notte di follia in strada: prima l'incidente, poi l'aggressione all'operatore del 118; Frontali, autisti ubriachi, auto fuori strada o abbandonate: notte di follia sulle strade; Follia sul Bondone (VIDEO), gare organizzate sui social: derapate, sgommate, sorpassi davanti a centinaia di persone. E la strada è stata addirittura chiusa al transito. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Perugia, buttafuori preso a roncolate davanti alla discoteca - Cosa succede nelle notti perugine? Dopo la spedizione punitiva davanti a un locale in via Bartolo con tanto di bastoni (indaga la polizia), altra follia tra ieri e sabato notte. Con due episodi ... 🔗ilmessaggero.it

Notte di follia a Milano: risse, 14 aggressioni, persone accoltellate - Super lavoro per 118 e forze dell'ordine. Gli episodi più gravi in zona movida. Poi interventi a Palestro e zona San Siro ... 🔗milanotoday.it

Notte di follia, tre risse: 10 identificati - Arezzo, 14 aprile 2025 – È stata una notte movimentata. Calci, pugni, testate e quant’altro tra ieri e ier l’altro: una rissa a Castiglion Fiorentino, tafferugli a Monte San Savino tra ... 🔗lanazione.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: