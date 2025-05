Russia-Ucraina Putin propone ripresa colloqui diretti in Turchia

Il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di dichiarazioni alla stampa ha proposto all’Ucraina di riprendere i negoziati diretti il prossimo 15 maggio a Istanbul, in Turchia. Putin ha aggiunto che nelle prossime ore ha intenzione di parlare con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “La proposta russa per i negoziati è sul tavolo – ha affermato Putin – ora la decisione spetta a Kiev e ai suoi curatori”. Putin: “Grato ai soldati nordcoreani”“Sono stato lieto di ringraziare personalmente i vertici militari dell’Esercito Popolare Coreano e di rivolgere le mie più sentite parole ai soldati e ai comandanti delle unità delle forze speciali della Repubblica Popolare Democratica di Corea, che, insieme ai nostri combattenti, con professionalità, lo sottolineo, hanno svolto coscienziosamente i compiti di liberazione delle zone di confine della regione di Kursk dall’insediamento del regime di Kiev. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia-Ucraina, Putin propone ripresa colloqui diretti in Turchia

Potrebbe interessarti su Zazoom: Putin propone nuovi negoziati con Kiev: possibile ripresa a Istanbul il 15 maggio - La Russia ha proposto di riprendere i negoziati con l’Ucraina a partire dal 15 maggio a Istanbul. A dichiararlo è stato Vladimir Putin in un intervento ufficiale dal Cremlino, ribadendo che Mosca "non ha mai chiuso la porta al dialogo".

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucraina-Russia, proposta Putin: “Ripresa negoziati con Kiev il 15 maggio a Istanbul” - (Adnkronos) – "La Russia non ha mai chiuso la porta al dialogo con l'Ucraina e ha proposto a Kiev di riprendere i negoziati a Istanbul dal 15 maggio". Lo ha detto Vladimir Putin in una dichiarazione dal Cremlino. "Abbiamo ripetutamente proposto misure per il cessate il fuoco. Non abbiamo mai rifiutato il dialogo con la parte […]L'articolo Ucraina-Russia, proposta Putin: “Ripresa negoziati con Kiev il 15 maggio a Istanbul” proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Putin: «Ripresa negoziati con Kiev il 15 maggio a Istanbul». La proposta e poi l'attacco ai Volenterosi: «Da loro dichiarazioni rozze e ultimatum» - Negoziati con Kiev il 15 maggio a Istanbul: questa la proposta di Vladimir Putin. A poche ore dall'incontro dei Volenterosi, il presidente russo è intervenuto per parlare del conflitto... 🔗Leggi su ilmessaggero.it

Putin propone all'Ucraina di riprendere i negoziati diretti in Turchia: "Chi vuole la pace non può rifiutare la nostra offerta" - Il presidente russo, che ha evocato la possibilità di un cessate il fuoco, si è detto pronto a trattative a Istanbul il 15 maggio: "Ora la decisione spetta a Kiev". Dai leader europei pressioni su Mosca: "Accetti una tregua di 30 giorni o sanzioni" 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Su questo argomento da altre fonti

Putin propone ripresa negoziati per giovedì a Istanbul: Determinati ad eliminare radici conflitto - Aggiornamento del 11 Maggio delle ore 06:35; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Putin propone ripresa negoziati con Kiev il 15 maggio; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Putin propone negoziati il 15 maggio in Turchia. «Chi vuole la pace non può rifiutare la nostra offerta». Attacco di droni russi su Kiev; Ucraina: Putin propone negoziati con Kiev il 15 maggio 'Dai Volenterosi rozzi ultimatum'. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ucraina-Russia, proposta Putin: "Ripresa negoziati con Kiev il 15 maggio a Istanbul, ora tocca a loro" - "Prima o poi cominceremo a muoverci verso una ripresa delle relazioni con i Paesi europei". Dichiarazione congiunta leader Francia, Gb, Polonia, Germania e Zelensky: "Cessate il fuoco completo e ... 🔗msn.com

L'annuncio di Putin - Negoziati con Kiev il 15 maggio a Istanbul: questa la proposta di Vladimir Putin. A poche ore dall'incontro dei Volenterosi, il presidente russo è intervenuto per parlare del ... 🔗msn.com

Russia-Ucraina, Lavrov: «Tregua di tre giorni significa avvio di negoziati diretti» - Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha definito oggi la proposta di Vladimir Putin di un cessate il ... sul conflitto a meno che non arrivino "proposte concrete" da Russia e Ucraina ... 🔗unionesarda.it