rugby lecco in piazza 50 anni di passione con la sua città

In Piazza Cermenati a Lecco, si apre una mostra imperdibile che celebra “50 anni di Rugby Lecco”. Affacciata sul lago e circondata da maestose montagne, l'esposizione racconta una storia di passione, sacrificio e crescita che trascende lo sport. Un viaggio emozionante nella storia di una comunità che si è unita attorno a una grande passione. L'inaugurazione avverrà domani, lunedì 12.

In piazza Cermenati a Lecco, affacciata sul lago e circondata dalle montagne, si apre una mostra che racconta molto più di una storia sportiva. "50 anni di RugbyLecco" celebra mezzo secolo di passione, sacrificio, crescita e appartenenza. L'iniziativa si terrà a partire da domani, lunedì 12.

Il Rugby Lecco festeggia mezzo secolo di storia con i suoi capitani - Una storia lunga cinquant'anni, fatta di passione, valori e identità. Il Rugby Lecco celebra nel 2025 un importante traguardo: mezzo secolo di attività sul territorio lecchese, durante il quale è diventato un punto di riferimento non solo sportivo ma anche educativo per la comunità. Per celebrare... 🔗Leggi su leccotoday.it

