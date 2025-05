Rosamaria infermiera e mamma | Alle ragazze dico che si può fare carriera senza rinunciare ad avere figli

Oggi è direttrice didattica di un corso di laurea in Infermieristica, con 40 studenti da coordinare, dopo un percorso accademico completo a cui si aggiunge ora un dottorando, e a casa ha un. 🔗 Leggi su Leggo.it

Festa della mamma 2025: idee regalo originali per l'11 maggio tra fiori, piante e esperienze speciali - La Festa della mamma 2025 si celebra domenica 11 maggio e, secondo Coldiretti, sarà ancora una volta dominata dai fiori, scelti da un italiano su due come omaggio principale.

“Costretta a gettare via 30mila euro di medicinali”. Lo sfogo di una mamma-infermiera - Carmignano (Prato), 11 maggio 2025 – Valentina Spano, infermiera a Careggi, vive con la famiglia a Comeana ed è mamma di Aurora, una ragazza “speciale” con grave disabilità complessiva che è però riuscita ad andare a scuola e ad amare la musica. Seguita dal Meyer e da Careggi, ad Aurora di recente è stata prescritta una terapia di Clobazam in sospensione orale che però si è rivelata inefficace. 🔗 Leggi su lanazione.it

“La neonata Sofia rapita per colpa della mamma che la consegnò alla finta infermiera Rosa Vespa”. L’accusa degli avvocati della clinica di Cosenza - Il rapimento della piccola Sofia, la neonata portata via da Rosa Vespa mentre era ricoverata nella clinica Sacro Cuore di Cosenza, aveva già scosso l’Italia. Ora, a distanza di due mesi e mezzo, la strategia difensiva adottata dalla struttura sanitaria rischia di suscitare ulteriore clamore. Secondo i legali della clinica, infatti, la responsabilità del rapimento non sarebbe da attribuire alla struttura, ma alla madre della bambina. 🔗Leggi su thesocialpost.it