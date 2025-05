Romecup | gli studenti dell' Itt Giorgi sul podio nella competizione Rescue

Dal 7 al 9 maggio l'Itt "G. Giorgi" di Brindisi ha partecipato alla diciottesima edizione della Romecup, gara nazionale di Robotica, portando tre squadre alla competizioneRescue. Il tema centrale di questa edizione è stato l'innovazione al servizio dello sviluppo integrale di persone.

