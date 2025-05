Roma Atalanta alle porte | Dovbyk cerca continuità

La giornata di oggi 11 maggio è di vigilia per la Roma. Reduci dalla vittoria per 1-0 con la Fiorentina, i giallorossi avranno di fronte a loro un test da non sbagliare, per volare al 4° posto in solitaria. Tra poco più di 24 ore, infatti, ci sarà la partita con l’Atalanta, in programma alle 20:45 al Gewiss Stadium per l’ultimo posticipo del 36° turno di Serie A. Un match estremamente delicato, con in palio 3 punti pesanti per ciò che riguarda la zona Champions League. I capitolini sono consapevoli di dover sfoderare la prestazione perfetta, sotto ogni punto di vista.La parola d’ordine per Claudio Ranieri sarà continuità, con il coach di Testaccio che dovrebbe affidarsi al suo 3-5-2 ed ai soliti interpreti. Il focus andrebbe all’attacco, con Eldor Shomurodov che verrà affiancato da Artem Dovbyk. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Atalanta alle porte: Dovbyk cerca continuità

Segui queste discussioni sui social

#SerieA | #Roma, i convocati per la gara contro l'#Atalanta com/ynhu76e2 Leggi la discussione

È stato approvato il nuovo collegamento ferroviario tra la linea regionale #FL3 e il Policlinico #Gemelli, uno dei principali poli ospedalieri di RomaIl via libera è arrivato dalla Conferenza dei ServiziL’obiettivo è migliorare l’accessi… Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma, Lazio alle porte: Dovbyk a caccia di gol pesanti - La serata di oggi 13 aprile sarà estremamente cruciale per la Roma. Dopo una settimana di attesa ed intenso lavoro, infatti, i giallorossi si metteranno alla prova con quello che può essere definito un vero e proprio test. Alle 20:45, infatti, i capitolini affronteranno in quel dello stadio Olimpico la Lazio, con in palio 3 punti pesanti sia per il dominio cittadino che per la qualificazione alla prossima Champions League. 🔗Leggi su sololaroma.it

Roma, allenamento a porte aperte al Tre Fontane: assenti Dovbyk ed El Shaarawy - Il destino della Roma verrà deciso dalle ultime sei partite di campionato, che dovranno essere affrontate come finali per cercare di conquistare un posto in Europa, con ancora una piccola speranza chiamata Champions League. Il primo step da non fallire sarà in programma sabato 19 aprile, alle ore 20.45, quando allo Stadio Olimpico i giallorossi affronteranno il Verona, con l’unico obiettivo di portare a casa i tre punti per ricominciare la corsa dopo i pareggi con Juventus e Lazio. 🔗Leggi su sololaroma.it

Atalanta alle porte, la Roma mette le ali: Angelino e Soulé armi in più - La vittoria per 1-0 con la Fiorentina è diventata un semplice ricordo per la Roma. I giallorossi si sono lasciati alle spalle un successo fondamentale e dovranno concentrarsi sulla prossima partita, che dirà tanto sul presente ed il futuro del club. Lunedì 12 maggio alle ore 20:45, infatti, ci sarà la sfida con l’Atalanta, in quel del Gewiss Stadium. Un duello estremamente delicato, con in palio 3 punti pesanti per quanto concerne la caccia alla Champions League. 🔗Leggi su sololaroma.it

Ne parlano su altre fonti

Verso Atalanta-Roma, Saelemaekers in cerca di minutaggio. Dovbyk-Shomurodov verso la conferma; Serie A, Dovbyk porta la Roma in zona Champions, 1-0 alla Fiorentina: tra poco Juve-Bologna; Roma-Atalanta 0-2, le pagelle: Hien doma Dovbyk, spento Dybala; Moviola Roma-Atalanta, serataccia Guida: l'analisi sul rigore non dato a Dovbyk. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Atalanta-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni - Il "Monday night" della 36ma giornata diventa un incrocio essenziale nella volata per un posto in Europa: la "Dea" in caso di vittoria blinderebbe il terzo posto e metterebbe fine alla striscia di imb ... 🔗today.it

Roma, i convocati per l'Atalanta: out Pellegrini e Dybala - La Roma, reduce da 19 risultati utili consecutivi in campionato, si appresta ad affrontare l'Atalanta (lunedì 12 maggio, ore 20.45) in un importante scontro Champions valido per la 36ª giornata di Ser ... 🔗gazzetta.it

Bye bye Dovbyk, accordo per il bomber: firma con i bianconeri - La visita di Dan Friedkin a Trigoria ha di fatto messo il suggello ufficiale al grande lavoro effettuato dal tecnico romano. Per lui è pronta una scrivania ma, soprattutto, la certezza di avere voce ... 🔗asromalive.it