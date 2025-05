Roma agguato a Vitinia | buttafuori crivellato di colpi è in fin di vita

🛈 Anteprima news:

Un'aggressione sconcertante ha colpito il quartiere Vitinia, a Roma, dove un giovane egiziano di 27 anni è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. L'incidente, avvenuto in pieno giorno mentre l'uomo era alla guida della sua Smart, ha lasciato la comunità in stato di shock. All'interno del veicolo è stata rinvenuta una pistola, alimentando interrogativi sulla natura del violento attacco.

Il 27enne egiziano raggiunto da proiettili alla testa e all’addome, in auto trovata una pistola.Roma – Un agguato in pieno giorno ha sconvolto il quartiere Vitinia, nel quadrante sud-ovest della Capitale. Oggi intorno alle prime ore del mattino, un 27enne di origine egiziana è stato bersaglio di un’azione criminale mentre era alla guida della sua Smart sulla via Ostiense, diretto verso il centro città.Secondo quanto ricostruito, una seconda vettura si è avvicinata alla Smart e l’ha tamponata violentemente, costringendola a fermarsi. A quel punto, uno o più individui armati si sono affiancati al finestrino e hanno esploso un’intera raffica di colpi all’interno dell’abitacolo.Il giovane è stato colpito almeno quattro volte, con ferite gravi alla testa e all’addome.I soccorsi sono intervenuti rapidamente e hanno trovato la vittima in stato di agonia. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, agguato a Vitinia: buttafuori crivellato di colpi, è in fin di vita

Segui queste discussioni sui social

#Narcos va dai #Carabinieri con la #coca, "temo un #agguato, arrestatemi"news/2025/03/narcos-carabinieri-coca-temo-agguato-arrestatemi/ Leggi la discussione

VIDEO | #Agguato ad un #imprenditore: circondato e minacciato coi #bastoni, lui scappa in #retromarcianews/2025/02/imprenditore-preso-mazzate-bergamo/ Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Roma, agguato sull'Ostiense: spari contro un'auto, 27enne crivellato di colpi, è gravissimo. La vittima è un buttafuori - Spari contro un'auto sull'Ostiense. Agguato a colpi di pistola, questa mattina, sulla via Ostiense a Vitinia, a Sud-Ovest di Roma. Alle 6:30, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della... 🔗Leggi su ilmessaggero.it

Spari all'alba a Vitinia, periferia di Roma. Ferito gravemente un buttafuori - AGI - Colpi di pistola e un uomo gravemente ferito: è quanto accaduto questa mattina intorno alle 6:30 in via Ostiense, all'altezza di Vitinia, alla periferia sud della Capitale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione e della sezione operativa della compagnia Roma Ostia, allertati da una segnalazione giunta al numero di emergenza 112. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo – un 27enne egiziano buttafuori di alcune discoteche – si trovava a bordo della propria auto e stava viaggiando in direzione Roma quando sarebbe stato affiancato da un altro veicolo. 🔗Leggi su agi.it

Roma, agguato all’alba a Vitinia: spari in strada - Agguato questa mattina all’alba a Roma: un uomo di nazionalità straniera, non ancora identificato, è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco mentre era a bordo della propria auto a Vitinia, intorno alle 6.30. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato affiancato da un altro veicolo dal quale sono stati esplosi i colpi. La vittima è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio, con ferite alla testa e all’addome. 🔗Leggi su lapresse.it

Su questo argomento da altre fonti

Roma, agguato all'alba: spari contro un buttafuori alla guida di una Smart. È in fin di vita; Agguato a colpi di pistola a Vitinia: 27enne gravemente ferito. Forse una vendetta dopo una lite in discoteca; Roma, agguato sull'Ostiense: spari contro un'auto, 27enne crivellato di colpi, è gravissimo. La vittima è un b; Agguato a Vitinia. In fin di vita un buttafuori di 27 anni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Drammatico agguato a Roma: 27enne buttafuori crivellato di colpi in auto - In un freddo mattino romano, su via Ostiense, si è consumato un cruento agguato che ha spezzato la quotidiana normalità dei cittadini di Vitinia ... 🔗romait.it

Roma, l’auto di un buttafuori crivellata di colpi: ricoverato in gravi condizioni - Roma, 11 maggio 2025 - Agguato stamani all'alba a Roma, un buttafuori è grave dopo che la sua auto è stata crivellata di proiettili a Vitinia, quadrante sud della capitale. 🔗quotidiano.net

Agguato a Vitinia. In fin di vita un buttafuori di 27 anni - Colpi di pistola e un giovane di 27 anni, che lavora come buttafuori, gravemente ferito: è quanto accaduto questa mattina intorno alle 6. 30 in via Ostiense, all’altezza di Vitinia, alla periferia sud ... 🔗farodiroma.it