Rogo in casa anziani intossicati Salvati dal fumo visto dai vicini Danni ingenti locali inagibili

È molto probabilmente partito dal divano del salotto di casa, per cause ancora al vaglio, il Rogo che ha distrutto l’appartamento al secondo piano di una palazzina in viale Belloni, a poche decine di metri dall’incrocio con viale Albino.Era circa mezzogiorno di ieri quando è scattato l’allarme: il fumo ha cominciato diffondersi all’interno dello stabile e i vicini si sono accorti subito di quanto stava avvenendo e hanno cominciato a bussare alla porta da dove si stava sviluppando il Rogo, dove due anziani di 85 e 83 anni erano in casa. Il loro tempestivo intervento ha consentito ai due anziani di uscire tempestivamente dai locali e mettersi in salvo anche se probabilmente hanno inalato del fumo.La circostanza ha fatto scattare la mobilitazione del 118 che ha soccorso e poi trasferito in ospedale per precauzione i due anziani coniugi, ma le conseguenze per loro sono state minime. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rogo in casa, anziani intossicati. Salvati dal fumo visto dai vicini. Danni ingenti, locali inagibili

