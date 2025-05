Rogo a Taverne evacuato un palazzo | Meno male non è accaduto di notte

di Laura Valdesi SIENA Il fumo nero si vedeva dalle Crete ma anche da chi percorreva la Siena-Bettolle, all'altezza di Taverne d'Arbia. Una nuvola densa. Alta e scura. Sono arrivati i pompieri, quindi le Volanti della polizia. A causare l'allarme e la parziale evacuazione di un palazzo in via Renaldini sono state le fiamme che hanno avvolto una macchina posteggiata ormai da una decina di anni nell'area garage dell'edificio. Danneggiato anche uno scooter. Il rapido intervento dei pompieri ha consentito di evitare danni strutturali al camminamento soprastante. Interdetto temporaneamente, finché non saranno sostituite le pignatte danneggiate dal fuoco nel punto dove era posteggiata la vettura. "Acquisiremo i pareri tecnici ed effettueremo le verifiche necessarie sulla struttura. Il cemento comunque non sembra aver subito danni.

