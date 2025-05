Rissa tra ragazzini spuntano i coltelli | due giovanissimi feriti in ospedale

Ancora coltelli in mano a giovani, ancora ragazzi che rimangono feriti e rischiano la vita per futili motivi. E' successo di nuovo, la notte dell'11 mag a Limena.Le prime informazioni raccontano di un un 16enne e un 22enne feriti con arma da taglio durante una Rissa. I giovani si trovavano. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Rissa tra ragazzini, spuntano i coltelli: due giovanissimi feriti in ospedale

Maxi rissa con coltelli nel centro storico: nei guai tre giovanissimi - VIDEO - I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di tre 19enni: per uno l’obbligo di dimora nel comune di Napoli mentre per gli altri due il divieto di dimora nel comune partenopeo.I tre indagati sono accusati di aver partecipato – insieme ad altri soggetti in corso... 🔗Leggi su napolitoday.it

Pugni, spray al peperoncino e coltelli, il concerto del rapper Paky finisce in rissa: in sei sotto processo - Calci, pugni, spray al peperoncino e anche dei coltelli. Sotto al palco del concerto del rapper Paky, quel 22 gennaio del 2023, accadde di tutto e venne anche filmato con i cellulari e diffuso sui social. Adesso in sei (tre italiani e tre magrebini) sono finiti davanti al giudice del Tribunale... 🔗Leggi su perugiatoday.it

Rissa vicino alla stazione ferroviaria di Rivarolo Canavese, tre ragazzini finiscono all'ospedale - Una rissa tra adolescenti, italiani e marocchini, tra cui anche alcune ragazze, è stata segnalata nella serata di sabato 1 marzo 2025 davanti alla stazione ferroviaria di Rivarolo Canavese, in corso Torino (la statale 460). Tre giovani si sono presentati all'ospedale di Cuorgné con ferite lievi... 🔗Leggi su torinotoday.it

Rissa sul bus per un finestrino aperto, spunta un coltello: terrore tra gli studenti - Vezzano Una furiosa rissa è scoppiata, ieri mattina, su un bus Seta della linea 44 pieno di studenti che si stavano recando a scuola. La paura si è trasformata in panico quando, nel parapiglia, è “spu ... 🔗msn.com

Aggressione all'Utopia, trovato il coltello in pista. E spunta anche il video della rissa - PADOVA - Tra i reperti sui quali la sostituto procuratrice Claudia Brunino ha chiesto una serie di accertamenti tecnici per far luce sull'accoltellamento all'interno della discoteca ... 🔗ilgazzettino.it

Diverbio per un finestrino, scatta la rissa sull’autobus. “Erano armati con coltelli” - Botte tra dieci stranieri ieri mattina sulla corsa di Seta, Reggio-Castelnovo Monti. I passeggeri spaventati hanno chiesto all’autista di fermare il mezzo a Vezzano ... 🔗msn.com

