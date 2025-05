Riqualificazione urbana l' archistar Toshiko Mori a Perugia Ferdinandi | La sua visione è un dono per la città

L'Università di Harvard, il Comune di Perugia e la rivista Domus hanno avviato una collaborazione con l'architetta ToshikoMori, docente presso la Graduate School of Design di Harvard.La professoressa Mori è stata in visita a Perugia per incontrare l'amministrazione comunale e approfondire la.

La rinascita di Scampia, Piloda Building e Settanta7 avviano la più grande riqualificazione urbana di Napoli - A Scampia, uno dei quartieri simbolo della città di Napoli, Piloda Building/Operazione Srl si appresta a realizzare il più grande progetto di rigenerazione urbana di Napoli firmato da Settanta7, studio di architettura internazionale.L’intervento, la cui cantierizzazione è cominciata alla fine del 2024, rientra nel più ampio Progetto “ReStart Scampia” che comprende nel suo complesso la demolizione delle Vele Gialla, il cui abbattimento è già in corso, e Rossa, la riqualificazione della Vela Celeste e la costruzione di 433 nuovi alloggi energeticamente autosufficienti. 🔗Leggi su ildenaro.it

Riqualificazione Urbana di Largo Aretusa, Incontro tra Guide e Albergatori di Siracusa in Vista del Pi Greco Day - In occasione della sesta edizione dell’Einaudi Pi Greco Day 2025, Siracusa ospiterà il suo primo Festival della Scienza, con l’obiettivo di celebrare il genio di Archimede e promuovere le discipline STEM. L’evento, organizzato dall’Istituto Luigi Einaudi in collaborazione con il Comune di Siracusa e il patrocinio di Noi Albergatori Siracusa e “Play Sport”, coinvolgerà la […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

San Ferdinando verso lo smantellamento della tendopoli: 10 milioni per riqualificazione urbana - La Presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato le proposte progettuali presentate dal Comune di San Ferdinando per la riqualificazione urbana e sociale della cittadina nell'ambito del Decreto 208-2024 tra cui lo smantellamento della Tendopoli che ospita i migranti impiegati come braccianti... 🔗Leggi su reggiotoday.it

Riqualificazione urbana di respiro mondiale: Perugia si affida ad Harvard e al genio dell'architetta Toshiko Mori - Un corso universitario dedicato all'Augusta, studenti al lavoro per sviluppare progetti che punteranno a rigenerare i quartieri più in difficoltà ... 🔗corrieredellumbria.it

