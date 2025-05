Ripulitura o restauro? Voglio che il cantiere sia aperto

Che ne è del Buongoverno? Chiuso nel febbraio 2022, una ferita per il patrimonio artistico della città. L’interrogazione della consigliera comunale del Pd Gabriella Piccini ha riaperto la ferita. "Durante i sondaggi – dice il sindaco Nicoletta Fabio – sono stati fatti buchi per le indagini, e quando si riapre devono essere rimosse le tracce di diagnostica". "A giugno – annuncia – dedicheremo una giornata per raccontare alla cittadinanza quello che è successo in questi mesi. Buongoverno: l’ho trovato chiuso. Faticosamente ho riaperto il cantiere e sono partite le analisi. C’è stato il coinvolgimento dell’Istituto Centrale di Roma (ICR) che è una garanzia ma i tempi si sono allungati". Prosegue il primo cittadino: "A questo punto, nomineremo un comitato scientifico e la speranza è dunque di partire al più presto". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ripulitura o restauro? Voglio che il cantiere sia aperto"

