Ripresi a Ginevra i colloqui fra Usa e Cina sui dazi

Sono Ripresi poco dopo le 10 a Ginevra i colloqui a porte chiuse fra delegati statunitensi e cinesi sui dazi commerciali, avviati ieri. Partecipano, fra gli altri, il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, il rappresentante commerciale statunitense, Jamieson Greer, e il vicepremier cinese, He Lifeng. Lo riporta l'agenzia di stampa svizzera Swiss Keystone-Ats, che cita fonti vicine ai negoziati. (ANSA-AFP). 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ripresi a Ginevra i colloqui fra Usa e Cina sui dazi

Dazi, prove di avvicinamento tra Usa e Cina: colloqui in corso a Ginevra - Washington, 10 maggio 2025 - Primo giorno di dialogo sui dazi tra Usa e Cina a Ginevra, ieri nella neutrale Svizzera che ha mediato l’incontro. Nessun commento da parte americana sui colloqui, che proseguiranno domani e forse anche lunedì. L’agenzia statale cinese Xinhua ha definito invece “il contatto in Svizzera un passo importante nel promuovere la risoluzione della questione”, mentre il Global Times, la testata del partito comunista cinese, ha rilanciato la richiesta di una revoca dei dazi unilaterali “per dimostrare la necessaria sincerità nei colloqui”. 🔗Leggi su quotidiano.net

Dazi: iniziati a Ginevra colloqui tra Usa e Cina - Ginevra (Svizzera), 10 mag. (LaPresse/AP) – Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti e il principale negoziatore commerciale americano hanno avviato oggi in Svizzera i colloqui con alti funzionari cinesi con l’obiettivo di allentare la tensione in una disputa che minaccia di interrompere gli scambi commerciali tra le due maggiori economie mondiali e di danneggiare l’economia globale. 🔗Leggi su lapresse.it

Dazi, prove di dialogo a Ginevra. Il negoziato Usa-Cina va avanti - Dopo dieci ore di colloqui, oggi si riprende. Obiettivo: ridurre le tariffe reciproche del 145 e 125 per cento. Sun Yun (Stimson Center): anche una riduzione minima dei dazi, segnale positivo ... 🔗corriere.it

Cina-Usa: a Ginevra primi colloqui commerciali sulla guerra dei dazi di Trump - Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti e il principale negoziatore commerciale statunitense hanno avviato colloqui con alti funzionari cinesi in Svizzera, con l'obiettivo di disinnescare una contro ... 🔗msn.com

