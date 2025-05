Riparte il progetto Piedibus Domani tocca ad altre due primarie

Lunedì scorso è ripartito il Piedibus, dopo la pausa invernale, coinvolgendo diverse scuole primarie del territorio e realizzato grazie alla collaborazione tra docenti, genitori e volontari. L'obiettivo dell'amministrazione comunale di Cervia, che sostiene l'iniziativa, è promuovere uno stile di vita sano, la mobilità sostenibile, l'autonomia nei più piccoli ed educare in modo concreto al rispetto dell'ambiente e alla cittadinanza attiva.Alle 7.50 di lunedì ha riaperto la linea della Scuola Primaria Carducci di Castiglione di Cervia con un numeroso gruppo di bambine e bambini della pre-scuola che si è avviato verso la partenza ufficiale, in via Castiglione 88. Durante il tragitto di ritorno verso la scuola, lungo la pista ciclabile, il gruppo si è via via arricchito di nuovi partecipanti, percorrendo complessivamente circa 2 km.

