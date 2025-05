Riparato il monumento ai Caduti

Nei giorni scorsi è stato ripristinato del tutto il monumento ai Caduti di piazza Vittorio Veneto, danneggiato inavvertitamente dall’urto con un veicolo lo scorso anno. L’episodio in questione risale all’inizio dell’estate 2024, partendo da un verbale della polizia municipale dello scorso 23 agosto: "Nel quale – si legge – veniva constatato che un operatore di Alia durante il proprio servizio aveva urtato con il veicolo spazzatrice la colonna in travertino e la recinzione in ferro battuto poste al monumento ai Caduti di Piazza Viale Veneto, provocandone la rottura".L’argomento è di recente approdato anche in consiglio comunale, con i consiglieri di centrosinistra che avevano presentato un’interrogazione (protocollata nel dettaglio lo scorso marzo), per chiedere conto all’amministrazione di quanto accaduto e di come intendesse agire per ripristinare quella parte dell’opera, considerando il tempo nel frattempo trascorso. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riparato il monumento ai Caduti

Potrebbe interessarti su Zazoom: Tritacarne alle madri dei soldati russi caduti: polemica in Russia per il regalo choc - Funzionari del partito Russia Unita hanno donato tritacarne alle madri dei soldati russi caduti in Ucraina in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incubo vandali nel centro di Monza: lastra di bronzo staccata al Monumento ai Caduti e porticato del Manzoni ricoperto di scritte - Monza – Un centro storico preda di vandalismi e deturpazioni. Fioccano in ogni Consiglio comunale segnalazioni su ascensori (utili soprattutto a persone diversamente abili) danneggiati, tasti per chiamata di passaggio pedonale divelti, beni dal valore storico-artistico oltraggiati o lesi. E a venire richiesta, da parte della minoranza, è una maggiore efficienza negli interventi. L’ultimo episodio ancora una volta al Monumento ai Caduti, dopo che settimana scorsa il consigliere di Forza Italia Massimiliano Longo ha segnalato l’ennesimo danneggiamento al bene storico con lo staccamento di una ... 🔗Leggi su ilgiorno.it

"Il Monumento ai caduti del mare resti dov’è" - Monumento ai Caduti del Mare da spostare in riva al mare: il travertino è incompatibile. Italia Nostra chiede spiegazioni al Ministero per presunta violazione del Codice del Beni Culturali. Italia Nostra critica l’operazione di spostamento del Monumento ai Caduti del Mare, scultura del Maestro ravennate Giannantonio Bucci commissionata poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Cede la pavimentazione in piazza a Lanciano, transennata l'area del monumento ai Caduti - È in atto un cedimento della pavimentazione in piazza Plebiscito, a Lanciano, che da qualche giorno ha costretto il Comune a transennare l'area prospicente il monumento ai Caduti.Via i paletti che delimitavano l'area pedonale, al loro posto sono spuntate le transenne, a mettere in sicurezza... 🔗Leggi su chietitoday.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video VANDALI IMBRATTANO IL MONUMENTO AI CADUTI Video VANDALI IMBRATTANO IL MONUMENTO AI CADUTI

Approfondimenti da altre fonti

Riparato il monumento ai Caduti; Ancora vandali in piazza Trento. Divelta lastra coi nomi dei caduti; È stato vandalizzato il Monumento ai caduti; Cede la pavimentazione in piazza a Lanciano, transennata l'area del monumento ai Caduti [FOTO]. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Riparato il monumento ai Caduti - Nei giorni scorsi è stato ripristinato del tutto il monumento ai Caduti di piazza Vittorio Veneto, danneggiato inavvertitamente dall’urto ... 🔗lanazione.it

"Quel monumento perde i pezzi. Una vergogna per i nostri Caduti" - Quel monumento va salvaguardato e sistemato al più presto. Lo chiede il gruppo culturale l’Araldo con una lettera a ... 🔗ilgiorno.it

Sistemato il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale di San Donato e ripiantati quattro lecci - Sabato scorso, 3 maggio, i paracadutisti della Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia – Sezione di Lucca hanno effettuato una pulizia del monumento ai caduti della Grande Guerra di San Donato. 🔗lagazzettadilucca.it