Rinnovo CCNL 2022 24 le richieste Snals | assunzioni lavoro agile e buoni pasto ma si allungano i tempi

Il Rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il comparto Scuola, Università e Ricerca entra in una fase cruciale. Lo Snals-Confsal, con la sua segretaria generale Elvira Serafini, ha ribadito le proprie priorità: assunzione dei precari docenti e ATA, introduzione del lavoroagile e riconoscimento dei buonipasto per tutto il personale scolastico. . RinnovoCCNL202224, le richiesteSnals: assunzioni, lavoroagile e buonipasto ma si allungano i tempi Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Rinnovo CCNL 2022/24: 160 euro lorde in più, sindacati contrari alla proposta di Aran - L’Aran ha avanzato una proposta di aumento stipendiale per i docenti pari a 160 euro lordi in busta paga, nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL 2022/24. L’obiettivo sarebbe quello di garantire un incremento del 6%, considerato il più alto degli ultimi anni. Tuttavia, la proposta appare insufficiente per i sindacati, che giudicano l’offerta […] The post Rinnovo CCNL 2022/24: 160 euro lorde in più, sindacati contrari alla proposta di Aran first appeared on Scuolalink. 🔗Leggi su scuolalink.it

Rinnovo CCNL 2022/24 Istruzione e Ricerca: ecco le date e gli argomenti dei prossimi incontri - Ha preso ufficialmente il via la trattativa per il rinnovo CCNL Istruzione e Ricerca per il triennio 2022/2024. Il primo incontro, tenutosi oggi presso l’ARAN, ha rappresentato un momento iniziale di confronto, durante il quale le parti hanno definito un piano di lavoro. Sono già state fissate le date per i prossimi incontri, previsti per […] The post Rinnovo CCNL 2022/24 Istruzione e Ricerca: ecco le date e gli argomenti dei prossimi incontri first appeared on Scuolalink. 🔗Leggi su scuolalink.it

Buoni pasto per docenti e ATA nel rinnovo CCNL 2022/24: domani incontro decisivo con ARAN - Domani potrebbe segnare una svolta per l’introduzione dei buoni pasto destinati a docenti e personale ATA. L’incontro con l’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) mira a inserire la misura nel Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 2022-2024. Il sindacato Anief continua a sollecitare il Governo affinché vengano allocate le risorse necessarie a […] The post Buoni pasto per docenti e ATA nel rinnovo CCNL 2022/24: domani incontro decisivo con ARAN first appeared on Scuolalink. 🔗Leggi su scuolalink.it

Rinnovo contratto scuola 2022-24, Aran apre su relazioni sindacali e lavoro a distanza. Il 28 maggio una nuova riunione - Nella giornata del 7 maggio, ARAN e sindacati si sono nuovamente incontrati per portare avanti la trattativa sul rinnovo del CCNL 2022/24 del comparto “Istruzione e ricerca”. 🔗orizzontescuola.it

Rinnovo contratto scuola 2022-24, oggi nuova riunione all’Aran. Il punto della situazione - Oggi, 7 maggio 2025, riprende il negoziato per il rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, avviato lo scorso 27 febbraio. 🔗orizzontescuola.it

Statali e rinnovo contratti CCNL 2025-2027, si parte subito ora. Le richieste, previsioni e passaggi - Ripartono già le trattative di rinnovo contrattuale per gli Statali 2025-2027 mentre per alcuni comparti si attende ancora la conclusione del vecchio 2022-2024 ... 🔗businessonline.it