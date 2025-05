Rimborsi ai privati | Arrivati al 35% dei richiedenti

Sono 134 i milioni di euro di ristori erogati ai privati a risarcimento di quanto perso con l’alluvione del maggio 2023, pari al 3,5% degli aventi diritto. Sono i dati da cui è partito il ragionamento da parte dei dirigenti di Legacoop Romagna in un recente incontro che si è tenuto a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. A fine 2024, spiega il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, su 7mila interventi avviati per la messa in sicurezza del territorio ne erano stati completati poco più di un terzo. Con il passaggio da Figliuolo a Curcio alla guida della struttura commissariale si è assistito a un sensibile cambio di passo e di approccio, ma la piattaforma Sfinge continua a essere accessibile solo con molta difficoltà. I danni ai privati dalle alluvioni del maggio 2023 sono stati 3,5 miliardi di euro, gli aventi diritto sono circa 80mila, tra imprese e famiglie. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rimborsi ai privati: "Arrivati al 3,5% dei richiedenti"

Rimborsi promessi e mai arrivati: chi sta prendendo in giro le vittime dell'alluvione? - Alla catastrofe dell'alluvione 2023 è seguita la piaga burocratica. I lavori per la messa in sicurezza del territorio, necessari dopo gli interventi di somma urgenza, ancora non sono partiti. E la macchina dei rimborsi istituzionali attivata per la calamità naturale si è dimostrata lenta e... 🔗Leggi su firenzetoday.it

Autotrasporti in Liguria, 35 milioni di euro di rimborsi - È stato confermato l’accordo definito nel 2023 a sostegno dell’autotrasporto in Liguria. I rimborsi forfettari relativi al 2024 saranno regolati con le stesse modalità utilizzate per i rimborsi degli anni 2022 e 2023: la somma destinata per i transiti svolti nel 2024 è di 35 milioni di euro... 🔗Leggi su genovatoday.it

