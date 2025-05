Riforma che pesa sulle famiglie

"Per ora l’effetto non lo sento, ma arriverà", riflette Giulio Balducci. "Non ho ancora percepito l’impatto della manovra finanziaria della Regione sui ticket, ma ho letto le notizie sugli aumenti e so che cambierà. Non vado spesso in farmacia, quindi non sono solito a comprare farmaci, e poi ora non siamo in stagione influenzale. Penso che tutto sommato sia normale che il peso dell’aumento non si noti. Ma in autunno o inverno, quando si comprano più farmaci, per molti sarà un problema concreto. È lì che si vedrà davvero quanto questa misura inciderà sullefamiglie. Quanto inciderà sull’economia reale o meno". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Riforma che pesa sulle famiglie"

Riforma fiscale, più soldi per 11,8 milioni di famiglie - L’analisi Istat: all’anno 586 euro in più per il 45% dei nuclei grazie al taglio dell'Irpef e alla decontribuzione. E l’Assegno di Inclusione premia chi si attiva 🔗Leggi su ilgiornale.it

Riforma della disabilità, sperimentazione in salita tra burocrazia e caos sui ruoli. Cgil: “E’ sganciata dalla realtà”. Le famiglie: “Peggio di prima” - Oltre alla decisione del governo Meloni di rinviare la riforma della disabilità al 2027, che ha provocato forti proteste, anche la fase di sperimentazione della legge che coinvolge dal primo gennaio 2025 solo nove province (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste) è partita a rilento e con molte criticità.Uno dei principali problemi emersi riguarda il trasferimento di competenze dalle Asl all’Inps, in particolare con l’introduzione del nuovo certificato medico per il riconoscimento dell’invalidità civile. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

'Oltre la campanella', Cesena Siamo Noi: "Progetto nobile ma pesa il mancato coinvolgimento delle famiglie" - "Abbiamo presentato nello scorso Consiglio Comunale un'interpellanza per porre degli interrogativi sul progetto ‘Oltre la campanella’, proposto dall’Amministrazione Comunale all’interno del percorso ‘Evviva, la città si fa scuola’ e che ha radici nella riforma cosiddetta della Buona Scuola del... 🔗Leggi su cesenatoday.it

ISEE, le nuove regole inguaiano molte famiglie: pesanti conseguenze - Le famiglie con redditi bassi o medi sono le più penalizzate da questa nuova impostazione. Prima della riforma, la possibilità di far risultare un figlio maggiorenne come nucleo a sé stante permetteva ... 🔗msn.com

Perché serve una riforma strutturale per sostenere i genitori separati - Secondo i dati Istat, in Italia ci sono 3.822.469 nuclei monogenitoriali, e in maggioranza si tratta di madri sole ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Istat: +586 euro annui per il 45% di famiglie italiane - Per le famiglie con almeno un percettore di reddito da lavoro dipendente gli effetti della riforma dell'Irpef si valutano congiuntamente a quelli delle due forme di decontribuzione previste per il ... 🔗msn.com