Ridefinizione organici ATA e mobilità verticale | cosa cambia dal 2026 per i collaboratori scolastici le novità

Lo scorso 8 maggio si è concluso l’incontro tra Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali per ridefinire gli organici del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario). Una delle principali novità, prevista dal CCNL 20192021, riguarda l’introduzione del nuovo profilo di operatore scolastico, che entrerà in vigore a partire dall’anno scolastico 20262027. La . Ridefinizioneorganici ATA e mobilitàverticale: cosacambia dal 2026 per i collaboratoriscolastici, le novità Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Segui queste discussioni sui social

Giudici in arrivo alla spicciolata#pareridistorti #radiobasemn #mantova #giudici #togati #dipace #organico #organici #amministrativo #personale #amministrativi #mancanza #fotononmie Leggi la discussione

#Aversa#TribunaleNapoliNord in affanno: #Governo aumenta gli #organicinews/2024/12/aversa-tribunale-napoli-nord-affanno-governo-aumenta-organici/ Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Organici ATA, nel 2025/26 ci sarà il nuovo profilo di operatore scolastico. Ministero propone 17mila posti per la mobilità verticale - Si è conclusa la riunione tra Sindacati e Ministero sugli organici ATA 2025/26. Tra le novità più attese l'arrivo del nuovo profilo di operatore scolastico, previsto dal CCNL 2019/21. Nessun posto per il corrente anno scolastico, l'operatore scolastico arriva il prossimo anno. Figura attesa anche da chi si è inserito nelle graduatorie di terza fascia nel 2024, in previsione della mobilità verticale. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Mobilità personale ATA 2025/26: come presentare la domanda. GUIDA Ministero - Sono partite ieri, 14 marzo, le domande di mobilità del personale ATA di ruolo per l'anno scolastico 2025/2026. Il personale interessato ha tempo fino al 31 marzo per presentare la domanda. Sul sito del MIM dedicato alla mobilità è stata aggiunta la guida per compilare correttamente l'istanza.L'articolo Mobilità personale ATA 2025/26: come presentare la domanda. GUIDA Ministero sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Mobilità personale ATA 2025: domande dal 14 al 21 marzo. Novità scelta più province. Date, moduli e normativa - Pubblicata l'ordinanza n. 36 del 28 febbraio 2025 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2025/26. Il personale ATA potrà presentare domanda dal 14 al 31 marzo 2025.L'articolo Mobilità personale ATA 2025: domande dal 14 al 21 marzo. Novità scelta più province. Date, moduli e normativa sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ridefinizione organici ATA e mobilità verticale: cosa cambia dal 2026 per i collaboratori scolastici, le novità; Organici ATA, nel 2026/27 42.114 posti di collaboratore scolastico passano agli operatori scolastici; Organici ATA, novità dal 2026: un operatore scolastico per ogni plesso, circa 900 nuovi funzionari. Ministero e Sindacati definiscono i numeri; Organici ATA: in arrivo le nuove figure e i tagli del personale dal 2026/27. 🔗Approfondimenti da altre fonti