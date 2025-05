Ricordi oscuri 2023 come finisce | spiegazione finale del film

Ricordioscuri è un film del 2023 diretto da Alexandre Carriere, che va in onda su TV8 alle ore 13.45 il 12 maggio 2025. La trama segue la storia di un’addetta alle pulizie, che si sveglia accanto alla piscina del suo titolare insanguinata. Inoltre, l’uomo è morto. La donna non ha alcun ricordo di ciò che è accaduto, ma capisce che suo figlio di otto anni, che si trovava lì con lei, è scomparso. Per questo, deve fare di tutto per scoprire cos’è successo.Ricordioscuri su TV8: riassunto della trama completaLeggi anche: Il lato oscuro della mia gemella comefinisce: spiegazionefinaleLa trama del filmRicordioscuri inizia con Annie Wilkerson che lavora come cameriera per un’agenzia di servizi di pulizia e che ha un figlio di otto anni, Tate. Mamma single, viene assunta da una donna che le parla tramite dei biglietti lasciati in casa sua. 🔗Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Ricordi oscuri (2023) come finisce: spiegazione finale del film

Altre fonti ne stanno dando notizia

Una promessa fatale (2023) come finisce: spiegazione finale - Una Promessa Fatale è un film thriller del 2023 diretto da Jose Montesinos, in onda il 31 marzo 2025 su TV8 alle ore 13.45. La trama segue la storia di Lucy e Skye, due studentesse di 17 anni. Migliori amiche da una vita, si sono promesse che un giorno avranno un figlio nello stesso periodo. Non si aspettano di certo che quel momento sarebbe arrivato a breve. Infatti, un giorno scoprono entrambe di essere rimaste incinte. 🔗Leggi su latuafonte.com

Come finisce il live-action La Sirenetta del 2023? Per Ariel arriva l’amore - Il film La Sirenetta del 2023 finisce con Tritone, il re del mare, che si rende conto di quanto sia infelice la sua Ariel senza l’amato Eric. Così, pur essendo tornata a casa come voleva, su consiglio di Sebastian, la trasforma in un umana in modo permanente. La ragazza, allora, si riunisce a Eric. I due decidono di viaggiare insieme, con la benedizione dei rispettivi genitori e il sostegno di persone provenienti da entrambi i mondi. 🔗Leggi su cultweb.it

Un amore in pericolo (2023) come finisce: spiegazione del finale - Un amore in pericolo è un film thriller del 2023 diretto da Stacia Crawford, che va in onda su TV8 l’8 aprile 2025 alle ore 13.45. La trama segue la storia di una coppia che si è appena sposata e che si sta godendo la luna di miele. Ma ecco che la neosposa improvvisamente scompare nel nulla.Un amore in pericolo TV8: riassunto trama completaLeggi anche: City of Angels – La città degli angeli come finisce: finale spiegatoLeggi anche: Old (2021) come finisce: spiegazione del film e del finaleLa trama del film Un amore in pericolo inizia con Hunk David e la sua fidanzata Cynthia ... 🔗Leggi su latuafonte.com

Su questo argomento da altre fonti

Eravamo bambini, la recensione: un buon film d'intrecci; Ricordi oscuri (2023) come finisce: spiegazione finale del film; Ricordi Oscuri film Tv8: trama e finale spiegazione; Ricordi Rubati film Tv8: trama e finale spiegazione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

LA TRAMA DI RICORDI OSCURI - Ricordi Oscuri, il film diretto da Alexandre Carriere, vede protagonista Annie Wilkerson (Kathryn Kohut), giovane donna, madre single di un bambino di 8 anni, che ha da poco trovato lavoro come ... 🔗comingsoon.it

Ricordi oscuri - Determinata a scoprire la verità, si imbarca in una pericolosa ricerca che la porterà a scoprire oscuri segreti e a mettere a rischio la sua stessa vita. 🔗today.it