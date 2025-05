Riconferma docenti di sostegno | cosa sapere per il 2025 26 tra conferme dubbi e algoritmo

La procedura per la Riconferma dei docenti di sostegno precari è entrata nel vivo con il DM n. 322025 e la nota del 7 maggio. Le famiglie possono richiedere la continuità del docente, ma molti supplenti si interrogano: accettare conviene davvero? Ecco cosa prevede la normativa e le risposte ai principali dubbi. Chi può essere . Riconfermadocenti di sostegno: cosasapere per il 202526 tra conferme, dubbi e algoritmo Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Riconferma docenti sostegno: il Tar respinge la richiesta di sospensiva, ma c’era un errore nel ricorso. Ecco perché l’udienza di Settembre sarà anticipata al 21 maggio - "Leggiamo dalla stampa una notizia non corretta, ovvero che il Tar Lazio avrebbe respinto l’istanza, presentata da FLC CGIL e Gilda, di sospensiva urgente del decreto ministeriale per garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’a.s. 2025/26". La nota della CGIL si riferisce al decreto cautelare n. 2138/2025 con cui il TAR Lazio aveva effettivamente, lo scorso 12 Aprile, respinto la richiesta dei sindacati di sospendere il decreto ministeriale sulla continuità didattica dei docenti di sostegno. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Docenti supplenti sostegno: riconferma sullo stesso posto, scorrimento GPS per il ruolo, percorsi per la specializzazione. Da maggio nuove opportunità - L’anno scolastico sta per volgere al termine, ma al contrario la procedura per la nomina degli insegnanti di sostegno per il prossimo anno sta per entrare nel vivo. Si tratta di un argomento che ha suscitato un acceso dibattito negli ultimi mesi, specialmente dopo l’approvazione del decreto ministeriale 32/2025, che ha introdotto una significativa novità nell’attribuzione delle supplenze su posti di sostegno per l’anno scolastico 2025/26, sulla base di quanto disposto dal DL n. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Docenti di sostegno, famiglie favorevoli alla riconferma: sindacati contro il Decreto - La possibilità di riconfermare gli insegnanti di sostegno da parte delle famiglie, introdotta dal Ministero dell’Istruzione nel provvedimento del 26 febbraio, ha generato un acceso dibattito nel mondo scolastico. Se da un lato i genitori vedono nella continuità didattica un diritto fondamentale per i propri figli con disabilità, dall’altro i sindacati denunciano la violazione delle […] The post Docenti di sostegno, famiglie favorevoli alla riconferma: sindacati contro il Decreto first appeared on Scuolalink. 🔗Leggi su scuolalink.it

Conferma del docente di sostegno per il 2025/26: conviene accettare? Si viene esclusi dall’algoritmo? I dubbi dei nostri lettori - La diffusione agli USR del dm n. 32 del 26 febbraio 2025 e la nota del 7 maggio 2025 hanno fatto entrare nel vivo la procedura per la ... 🔗orizzontescuola.it

Riconferma supplenti sostegno, entro il 31 maggio richiesta della famiglia Cosa devono fare le scuole. [AGGIORNATO con Roma] - 32 del 26 febbraio 2025 “Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026” e qualche ufficio Scolastico si ... 🔗orizzontescuola.it

Conferma docenti di sostegno da parte delle famiglie, Tar rigetta ricorso dei sindacati? Ecco cosa è successo - Aveva destato confusione la notizia del decreto del Tar Lazio dello scorso 12 aprile, con il quale il presidente della sezione IV bis aveva respinto la domanda di sospensione in via d’urgenza del DM 3 ... 🔗tecnicadellascuola.it