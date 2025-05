Ricerca sanitaria | perché è importante sostenerla

In breve da Zazoom:

La ricerca scientifica è il fulcro del progresso nel settore medico-sanitario. Attraverso incessanti studi e innovazioni, siamo stati in grado di sviluppare terapie sempre più efficaci e specifiche, trasformando la cura di malattie un tempo incurabili. Questo continuo avanzamento conferisce nuove speranze e opportunità per migliorare la salute e il benessere della popolazione, segnando un capitale progresso nella storia della medicina.

La Ricerca scientifica rappresenta il motore del progresso in ambito medico-sanitario. Grazie alle costanti attività di studio, sperimentazione e innovazione, oggi disponiamo di terapie sempre più mirate ed efficaci, per malattie che, fino a pochi decenni fa, risultavano difficilmente trattabili. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Ricerca sanitaria: perché è importante sostenerla

Se ne parla anche su altri siti

L'ospedale Giglio di Cefalù apre le porte all'università: un accordo per la ricerca e la formazione sanitaria - La Saint Camillus International University of Health Sciences di Roma (Unicamillus) è da oggi tra i soci fondatori della Fondazione Giglio di Cefalù. Lo ha deciso il Consiglio di amministrazione della Fondazione Giglio, presieduto da Victor Mario Di Maria, unitamente ai consiglieri Simona Vicari... 🔗Leggi su palermotoday.it

Intesa San Raffaele-università di Medicina di Tirana per i futuri medici e la ricerca sanitaria - (Adnkronos) – Un impegno congiunto sull'asse Italia-Albania per i futuri medici e la ricerca in campo sanitario. E' quanto sancisce il Memorandum d'intesa firmato oggi a Tirana tra l'università di Medicina di Tirana (Umt), il Centro ospedaliero universitario 'Madre Teresa' (Qsunt), l'ospedale San Raffaele di Milano e l'università Vita-Salute San Raffaele (UniSr). L'accordo, della durata […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Prevenzione sanitaria, Aurigemma (Lazio): "Importante investimento in salute" - Oggi e domani dalle 10 alle 18 visite gratuite con 'Un consiglio in salute' alla Galleria Commerciale Porta di Roma Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Siamo fortemente convinti dell'importanza di diffondere e promuovere la cultura della prevenzione, che costituisce un investimento, in termini di sal 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ricerca sanitaria: perché è importante sostenerla; Tornano le uova di Pasqua Ail per sostenere la ricerca sulle leucemie, linfomi e mieloma; Donati 10.000€ alla Ricerca Scientifica per la lotta alla SLA!; 5x1000: un gesto semplice. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Cos'è il 5x1000 e perché è importante Donare, un gesto che cambia tutto - Solidarietà / Sostenere progetti utili alla collettività in ambiti cruciali come salute, ambiente, educazione e ricerca. Senza preferenza resta tutto allo Stato ... 🔗quotidiano.net

Ricerca sanitaria. “Siglata ipotesi Ccnl 2019-2021 Irccs e Izs” - “Con la firma di oggi si aggiunge un ulteriore importante tassello al quadro complessivo dei contratti del pubblico impiego. Un settore quasi di nicchia, quello della ricerca sanitaria, molto ... 🔗quotidianosanita.it

La ricerca in sanità: umanizzazione e innovazione in Oncoematologia Pediatrica al Regina - All’interno dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino (OIRM) la ricerca si sviluppa in stretta connessione con l’attività clinica, integrando approcci avanzati — dalla genomica all’uso di bi ... 🔗torinoggi.it