RICCI | STRISCIA LEADER MEDIASET TRANNE IL SABATO DI MARIA A SETTEMBRE SICURAMENTE…

Antonio Ricci, creatore e cuore pulsante di Striscia la Notizia dal 1988, condivide le sue riflessioni sul leggendario tg satirico di Canale 5, che tornerà anche nella prossima stagione. In un'intervista con Gabriele Perna per DiPiù, Ricci affronta le dinamiche della concorrenza, rassicurando Stefano De Martino: «Quando attacco un concorrente, i telespettatori corrono a guardarlo».

Antonio RICCI, ideatore e anima fin dalla prima puntata di STRISCIA la Notizia nel lontano 1988, parla del tg satirico di Canale 5 che tornerà nella prossima stagione.Estratto dell'articolo di Gabriele Perna per DiPiù – «Quando attacco un concorrente, i telespettatori corrono a guardarlo» dice RICCI «Per questo dico a Stefano De Martino di non prendersela», così RICCI al noto settimanale.Dottor RICCI, sta facendo la "guerra" ad "Affari Tuoi" perché STRISCIA la notizia è in calo di ascolti?«Assolutamente no. Se lei va a vedere i dati degli ascolti TV vedrà che STRISCIA la notizia è il programma più visto di MEDIASET, TRANNE il SABATO quando in prima serata c'è MARIA De Filippi. I servizi che facciamo sulle vincite di Affari Tuoi nascono dopo avere ricevuto le segnalazioni dei telespettatori: non possiamo proprio tirarci indietro, qui c'è in ballo la verità e noi la vogliamo tirare fuori».

