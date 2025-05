Ribalta Marea cala gli assi Il 1 agosto c’è Cristicchi

Simone Cristicchi e Matteo Saudino sono gli artisti che completano il cartellone dell’edizione 2025 di RibaltaMarea, che vedrà a Cesenatico protagonisti grandi nomi di teatro, musica e pensiero. Oltre a quelli già annunciati di Vincenzo Schettini in "La fisica che ci piace – La fisica dell’estate" (19 giugno), Tony Ann live (13 luglio), Edoardo Prati in "Com’è profondo il mare" (23 luglio) e Andrea Pennacchi in "Pojana e i suoi fratelli" (6 agosto), al programma si aggiungono Simone Cristicchi in concerto il 1 agosto e Matteo Saudino in "Anime fragili, viaggio nelle fragilità del nostro tempo con Platone e Aristotele" con la partecipazione musicale di Giua il 21 agosto. Gli eventi sono in programma al Teatro all’Aperto di Largo Cappuccini. Completa il cartellone di RibaltaMarea il JuJu Memorial la sera del 23 agosto in piazza Spose dei Marinai. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ribalta Marea cala gli assi. Il 1° agosto c’è Cristicchi

Potrebbe interessarti su Zazoom: Cala Goloritzè in Sardegna è la spiaggia più bella del mondo nel 2025 - Cala Goloritzè, sulla costa orientale della Sardegna, è stata eletta la spiaggia più bella del mondo nella classifica 2025 di The World's 50 Best Beaches.

Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: l’Italia cala gli assi Diaz e Iapichino. Occhio ad asta e alto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEIL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI ATLETICAIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA9.43: L’Italia punta in alto nella terza e penultima giornata degli Europei indoor di Apeldoorn, con numerose chance di medaglia. Tra le principali speranze azzurre ci sono Larissa Iapichino nel lungo, Andy Diaz e Andrea Dallavalle nel triplo, Matteo Sioli e Manuel Lando nell’asta, Roberta Bruni nell’asta femminile e Samuele Ceccarelli nei 60 metri, dove difende il titolo europeo ma con una condizione non ancora ottimale. 🔗Leggi su oasport.it

Atletica, iniziano gli Europei Indoor di Apeldoorn. L’Italia cala subito gli assi Simonelli e Furlani! 4×400 mista a caccia del podio - Scattano ad Apeldoorn in Olanda gli Europei indoor di atletica che quest’anno sono una sorta di gustosa anteprima del Mondiale in programma fra meno di tre settimane a Nanchino in Cina. Tante le qualificazioni e le batterie nella giornata di apertura che si concluderà con la ‘prima finale della rassegna continentale, la staffetta 4×400 mista che assegnerà le prime medaglie della kermesse olandese. 🔗Leggi su oasport.it

Arricchito il programma di Ribalta Marea: in concerto anche Simone Cristicchi - Con l'avvicinarsi dell'estate si arricchisce il calendario di appuntamenti di Ribalta Marea di Cesenatico. Al programma si aggiunge l'1 agosto Simone Cristicchi che dopo l’acclamazione all'ultimo Festival di Sanremo con “Quando sarai piccola”, torna a incantare il pubblico con il nuovo progetto... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ribalta Marea cala gli assi. Il 1° agosto c’è Cristicchi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ribalta Marea cala gli assi. Il 1° agosto c’è Cristicchi - Si completa il cartellone della rassegna estiva di musica e teatro: il 21 agosto Matteo Saudino e le ’Anime fragili’, il 24 il JuJu Memorial. 🔗msn.com

Simone Cristicchi a “Ribalta marea” - Si completa il cartellone della consolidata rassegna estiva cesenaticense. Già in calendario alla rassegna “Ribalta marea” c’erano: Vincenzo Schettini in “La fisica che ci piace – La fisica ... 🔗corrierecesenate.it