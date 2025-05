Restituire il tatto a chi è paralizzato | c’è una speranza

Tornare ad “accarezzare” un gatto, o a percepire al tatto la consistenza di una mela, o di un mazzo di chiavi. Una sensazione finora impensabile, per chi è affetto da tetraplegia, ma che adesso invece potrebbe diventare realtà. Sono infatti questi gli straordinari risultati ottenuti da un progetto portato avanti dai ricercatori della University of Pittsburgh School of Medicine che hanno sviluppato un’interfaccia cervello-computer (BCI – Brain-Computer Interface) capace di “Restituire” il senso del tatto a persone con tetraplegia. Pubblicato sulla rivista Nature Communications, lo studio è frutto della collaborazione tra l’Università di Pittsburgh e l’Università di Chicago. L’interfaccia cervello-computer è un sistema che riesce a tradurre l’attività del cervello in segnali in grado di migliorare o sostituire le funzioni solitamente controllate dal cervello, come per esempio i movimenti muscolari: può però essere usata anche per “aggiustare” i segnali di senso interrotti e quindi Restituire al paziente le percezioni perdute, andando a stimolare direttamente il cervello. 🔗Leggi su Panorama.it

