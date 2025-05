Rendiconto ancora bloccato a Scafati Santocchio FdI | Si certifica il fallimento di questa maggioranza

Dopo la seduta deserta del 9 maggio 2025, il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Mario Santocchio, esprime forti critiche all'amministrazione comunale di Scafati. Sottolineando la crescente paralisi istituzionale, lanciando un allarme sul pericolo di dissesto finanziario e richiamando l'urgenza di interventi, Santocchio mette in luce le sfide che la città deve affrontare in un momento di crisi di governabilità e stabilità economica.

Dopo l’ennesima seduta andata deserta sul Rendiconto di ieri sera, 9 maggio 2025, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Mario Santocchio, attacca duramente l’amministrazione comunale di Scafati, denunciando una crescente paralisi istituzionale e il rischio di dissesto finanziario per. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Rendiconto ancora bloccato a Scafati, Santocchio (FdI): “Si certifica il fallimento di questa maggioranza”

