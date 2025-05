Regina Coeli | Papa Leone XIV invoca la Regina della Pace per il miracolo della pace nel mondo

PapaLeone XIV ha recitato il primo ReginaCoeli da pontefice: dalla domenica del Buon Pastore al forte appello alla Reginadellapace affinché si verifichi il miracolodellapace nel mondo. Alle 12 in punto la finestra della Loggia della Basilica di San Pietro si è aperta, in questa domenica 11 maggio, per la . L'articolo ReginaCoeli: PapaLeone XIV invoca la Reginadellapace per il miracolodellapace nel mondo proviene da La Luce di Maria. 🔗Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Regina Coeli: Papa Leone XIV invoca la Regina della Pace per il miracolo della pace nel mondo

Papa Leone XIV, il primo Regina Coeli in piazza San Pietro: "Pace giusta per l'Ucraina e cessate il fuoco a Gaza, bene tregua tra India e Pakistan" - "Cari fratelli e sorelle, buona domenica", sono state le prime parole del Papa, che questa mattina si è recato nelle Grotte vaticane per la messa Papa Leone XIV ha recitato il suo primo Regina Coeli in piazza San Pietro, dove sono presenti 150mila fedeli. Tantissime le persone per assistere a 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Leone XIV, 150 mila fedeli a San Pietro per il primo Regina Coeli del papa - A San Pietro sono attese 150 mila persone – in arrivo da ogni parte del mondo – per il primo Regina Coeli di papa Leone XIV: predisposto un corposo piano sicurezza che prevede l’impiego di migliaia di uomini e donne delle forze dell’ordine. Prevost reciterà la preghiera mariana del Regina Coeli dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro alle ore 12.Papa Leone XIV (Ansa).Articolo completo: Leone XIV, 150 mila fedeli a San Pietro per il primo Regina Coeli del papa dal blog Lettera43 🔗Leggi su lettera43.it

Regina Coeli, cos'è la preghiera di oggi di Papa Leone XIV: testo e significato - Il Regina Coeli (o Regina Caeli) è una preghiera cattolica tradizionale dedicata alla Vergine Maria, recitata durante il Tempo Pasquale, ovvero dalla domenica di Pasqua fino alla ... 🔗msn.com

Primo Regina Coeli per Papa Leone XIV: "Mai più la guerra" - Papa Leone si è affacciato per la prima volta dalla Loggia delle Benedizioni dopo la presentazione al mondo per il Regina Coeli. Quasi 150mila in piazza San Pietro ... 🔗msn.com

