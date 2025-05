Regina Coeli e Angelus qual è la differenza

Oggi, domenica 11 maggio, si tiene la prima preghiera del neopapa Leone XIV della domenica. Non si tratta però dell’Angelus, al quale siamo abituati di domenica, bensì del ReginaCoeli.Il motivo è che ci troviamo nel periodo compreso tra la Pasqua e la Pentecoste, denominato Tempo di Pasqua. In questo periodo, la domenica si recita il ReginaCoeli e non il più ‘classico’ Angelus.Che cos’è l’AngelusL’Angelus è una preghiera recitata in ricordo del Mistero perenne dell’Incarnazione tre volte al giorno: alle 6 della mattina, a mezzogiorno e alla sera verso le 18, momento nel quale viene suonata la campana dell’Angelus. Il nome Angelus deriva dal primo versetto della preghiera – Angelus Domini nuntiavit Mariae – che consiste nella lettura breve di tre semplici testi che vertono sull’Incarnazione di Gesù Cristo e la recita di tre Ave Maria. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regina Coeli e Angelus, qual è la differenza

