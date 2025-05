Regia salva in B è festa! Mille tifosi in stazione ad abbracciare gli ‘eroi’ I cori | Grazie ragazzi

Un’onda granata sotto le vele di Calatrava. Oltre Milletifosi hanno accolto i calciatori della Reggiana come degli eroi ieri mattina alla stazione Mediopadana dove è sbarcata in treno la squadra di ritorno da Castellammare dove venerdì sera, vincendo sul campo della Juve Stabia, ha centrato una stoica salvezza in Serie B, insperata fino a un mese fa. Il Frecciarossa di gioia ad alta velocità è arrivato puntuale allo scoccar delle 12,58. Già da mezzora i sostenitori della ’Regia’ – ultrà, ragazzini, famiglie, nonni coi nipotini, tutti con una sciarpa, una bandiera, una maglia granata addosso celebrativa o vintage che sia (da quelle di Simutenkov fino alle più nuove di Portanova e compagni) – si erano accalcati all’ingresso, tra fumogeni colorati, cori e canti. La discesa trionfale della squadra attraverso la scalinata che dai binari porta all’atrio della stazione, accende la festa. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Regia salva in B, è festa!. Mille tifosi in stazione ad abbracciare gli ‘eroi’. I cori: "Grazie ragazzi"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Festa della mamma 2025: idee regalo originali per l'11 maggio tra fiori, piante e esperienze speciali - La Festa della mamma 2025 si celebra domenica 11 maggio e, secondo Coldiretti, sarà ancora una volta dominata dai fiori, scelti da un italiano su due come omaggio principale.

Su questo argomento da altre fonti

San Donato Tavarnelle batte Flaminia 3-1 e si salva, festa in campo - San Donato Tavarnelle3Flaminia C.Castellana1SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Leoni; Croce, Cecchi, Bruni, Carcani (85’ Manfredi); Gistri, Borgarello, Pecchia; Gubellini (66’ Doratiotto), Menga (46’ Senesi), Calonaci (71’ Dema). All Bonuccelli.FLAMINIA CIVITA CASTELLANA (3-5-2): Manfredi; Penchini (81’Brasili), Lisari, Benedetti; Orlando, Fracassini (46’ Celentano), Ricozzi, Casoli, Malaccari; Sirbu (60’ Alagia), Tascini. 🔗Leggi su lanazione.it

La crisi che non c’era (ma che pesa eccome): il bilancio si salva, i consiglieri affondano con Festa - Pare che ad Avellino l’unico vero talento sia quello per l’illusione: la crisi politica annunciata con enfasi drammatica, vissuta nel silenzio e poi dissolta in una conferenza stampa surreale, si rivela essere stata – ci dicono – un “equivoco tecnico”. Nessun golpe, nessuna frattura, nessun... 🔗Leggi su avellinotoday.it

Rapine durante la festa patronale, si salva cognato di Belforte e i due complici - Sentenza di non luogo a procedere per Giovanni Madonna, Luigi Iuliano e Antonio Zarrillo, quest'ultimo cognato del boss Salvatore Belforte, accusati di aver preso delle collanine da alcune bancarelle durante la festa patronale di Capodrise. Il collegio presieduto dal giudice Giovanni Caparco... 🔗Leggi su casertanews.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Barletta - Andria BAT 2-2 [4^Giornata II Div. gir\/C 2008\/09] Video Barletta - Andria BAT 2-2 [4^Giornata II Div. gir\/C 2008\/09]

Ne parlano su altre fonti

Regia salva in B, è festa!. Mille tifosi in stazione ad abbracciare gli ‘eroi’. I cori: Grazie ragazzi; Reggiana promossa in serie B. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Regia salva in B, è festa!. Mille tifosi in stazione ad abbracciare gli ‘eroi’. I cori: "Grazie ragazzi" - La squadra accolta ieri mattina alla Mediopadana tra i fumogeni. Girma sventola una bandiera nella folla e Rozzio stappa lo spumante. 🔗msn.com