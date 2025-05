Referendum un point in centro per informare e richiamare al voto

«Un luogo di confronto e di informazione sui Referendum che l'8 e 9 giugno danno la possibilità di cambiare in meglio il mondo del lavoro e quello di chi ha scelto l'Italia come Paese in cui vivere». È questo il messaggio lanciato dal Comitato 5 sì Piacenza che sabato 10 maggio ha aperto il.

Io ho firmato per il referendum "Uguali" per le unioni civili#referendum #unionicivilihttps://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/3600000 Leggi la discussione

Referendum cittadinanza, parte la campagna per il Sì: “Un primo passo, non il punto di arrivo”. Schlein: “Dobbiamo informare le persone” - Nella cornice di ExtraLibera a Roma, un ex cinema confiscato alla criminalità organizzata ora affidato all’associazione che si batte contro le mafie, è stata lanciata la campagna per il Sì al referendum sulla cittadinanza, con Pd, Avs e +Europa a fianco delle tante associazioni e realtà che hanno animato la raccolta firme. Una mobilitazione straordinaria che aveva permesso di superare le 637mila firme. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Referendum sulla cittadinanza: +Europa a Salerno per informare sul voto fuori sede - Sabato 19 aprile, ore 13:00, +Europa sarà presente a Salerno, presso la Stazione Ferroviaria – Piazza Vittorio Veneto, per un presidio informativo dedicato al voto fuori sede in vista del Referendum sulla cittadinanza dell’8 e 9 giugno.L’iniziativa ha l’obiettivo di:• Informare i cittadini... 🔗Leggi su salernotoday.it

Avellino, il PD apre il “Cantiere Democratico”: al centro il referendum di giugno - AVELLINO – Venerdì 2 maggio 2025, alle ore 17:30, nella sede del Partito Democratico in via Tagliamento 32, si svolgerà la prima tappa del “Cantiere Democratico”, iniziativa promossa dal Circolo “Aldo Moro” del PD di Avellino. L’evento, intitolato “CostruiAmo con Partecipazione”, sarà incentrato... 🔗Leggi su avellinotoday.it

