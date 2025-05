Referendum Segni | Sbagliato abusarne Così si svaluta un qualcosa di utile

«Abusando della democrazia diretta si rischia di svalutare un qualcosa di cui il Paese ha profondamente bisogno». A dirlo Mario Segni, giurista e padre della stagione referendaria.Il Referendum, oggi, è ancora uno strumento valido? «È un grande strumento di democrazia. Il problema, piuttosto, è il quorum. Non dimentichiamo che quando è stato stabilito l'affluenza media si aggirava tra il 70% e l'80%. Adesso le persone che si recano alle urne sono più o meno la metà. Diventa, pertanto, quasi impossibile coinvolgere almeno il 50% degli aventi diritto».Come potrebbe intervenire l'attuale esecutivo? «Essendo questa maggioranza contraria alle questioni sottoposte l'8 e il 9 giugno, se si attivasse, o meglio si distinguesse per cambiare una vecchia norma, dimostrerebbe, con i fatti, di essere per la libertà». 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum, Segni: "Sbagliato abusarne. Così si svaluta un qualcosa di utile"

