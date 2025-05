Referendum La Russa e la polemica sull' astensione

Il recente intervento di Ignazio La Russa sui referendum ha sollevato un'ondata di polemiche e critiche da parte delle opposizioni, che accusano il presidente del Senato di non essere imparziale. Le sue dichiarazioni sull'astensione hanno scatenato richieste di chiarimenti e, per alcuni, anche di dimissioni, mettendo in discussione il suo ruolo istituzionale.

AGI - Le parole pronunciate sui referendum dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, scatenano la dura reazione delle opposizioni. Che, all'indomani delle frasi 'incriminate', denunciano la non imparzialità della seconda carica dello Stato, arrivando - alcuni - a chiederne il passo indietro. La posizione di La Russa. "Io continuo a dire che ci penso" se andare o meno a votare l'8 e il 9 giugno per i 5 referendum, "però di una cosa sono sicuro: farò propaganda affinché la gente se ne stia a casa, poi io magari vado a votare.", ha detto ieri sera La Russa. Poi, dopo il fuoco di fila delle forze di minoranza, arriva la precisazione odierna, affidata al suo portavoce: "Premesso che il presidente La Russa ha confermato di essere personalmente orientato a volersi recare a votare", trattasi di "frase comiziale", con cui la seconda carica dello Stato ha ribadito "il diritto degli elettori di poter lecitamente anche scegliere di astenersi dal voto". 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Referendum, La Russa e la polemica sull'astensione

