Referendum il Pd accusa La Russa ma ha la memoria corta

La sinistra non ha ancora digerito che Ignazio La Russa sia presidente del Senato. Non perde occasione per attaccarlo; e pensare che è proprio grazie a una parte determinante di voti dell’opposizione, che hanno rimpiazzato quelli fatti mancare da Silvio Berlusconi, se il dirigente di Fratelli d’Italia è stato eletto seconda carica dello Stato. L’ultimo pretesto è la dichiarazione sui Referendum dell’8 e 9 giugno convocati dalla Cgil, rilasciata dal suddetto a Firenze, a un evento di partito sulla cultura. «Come presidente del Senato forse andrò a votare, ma come esponente politico mi impegnerò a favore dell’astensione» ha detto La Russa. Scandalo, orrore, vulnus alla democrazia: da sinistra è partita la solita contraerea, dalle immancabili dimissioni richieste dal leader dei Verdi, Angelo Bonelli agli insulti ad alzo zero del Pd, con Elly Schlein che evoca addirittura un «tradimento del principio costituzionale del diritto-dovere di voto», per poi chiedere al solito «cosa ne pensa Giorgia Meloni?». 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum, il Pd accusa La Russa ma ha la memoria corta

Referendum,Pd: da La Russa parole gravi - 14.02 "E' gravissimo che la destra continui a incoraggiare l'astensione al referendum ed è indegno che lo faccia la seconda carica dello Stato". Così la leader Pd Schlein, dopo che La Russa ha detto che farà campagna per il non voto l'8 e 9/6 Per Schlein,le sue parole "sono gravi anche perché tradiscono uno dei principi costituzionali che fissano il voto come dovere civico.Ma di questi principi,dei diritti e del lavoro l'estrema destra al governo dimostra di non curarsi". 🔗Leggi su servizitelevideo.rai.it

La Russa nel mirino dei fascisti rossi, Cerno: altro che referendum, un congresso del Pd | VIDEO - Il presidente del Senato Ignazio La Russa è finito nel mirino dei fascisti rossi per aver espresso il suo pensiero sui referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno su lavoro, Jobs Act e cittadinanza. "Io continuo a dire che ci penso, però di una cosa sono sicuro: farò propaganda affinché la gente se ne stia a casa", ha detto La Russa. Apriti cielo. Le opposizioni si sono messe sulle barricate. "Altro che referendum, è un congresso del Pd. 🔗Leggi su iltempo.it

La Russa sui referendum, "farò propaganda per il non voto". Il Pd, "atteggiamento eversivo" - AGI - "Votare ai referendum di giugno? Io continuo a dire che ci penso, però di una cosa sono sicuro: farò propaganda affinché la gente se ne stia a casa, poi io magari vado a votare...". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa durante l'incontro 'Spazio Cultura' a Firenze. Le opposizioni, La Russa si dimetta La replica del capogruppo PD in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto, non si è fatta attendere: "Il presidente del Senato ha dichiarato che farà propaganda perché la gente resti a casa al referendum. 🔗Leggi su agi.it

