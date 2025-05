Referendum da Conte a Schlein | Non ascoltate La Russa votate in massa

D’accordo su tutto, perfino sul quesito relativo alla cittadinanza seppur con un distinguo. I leader Pd e M5s si compattano contro l’invito all’astensione da parte del presidente del Senato Ignazio La Russa nel week end referendario dell’8 e 9 giugno. “Non è un militante qualsiasi, è il presidente del Senato. Ed è davvero grave che la seconda carica dello Stato inviti a disertare le urne: così tradisce un principio costituzionale che fissa il voto non solo come diritto, ma anche come dovere civico”, dice la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. “Non fate come La Russa. Andiamo a votare in massa”, aveva detto già venerdì sera il presidente del M5s Giuseppe Conte.“Sappiamo che dei principi e dei diritti l’estrema destra che sta al governo non se ne cura affatto – sottolinea Schlein – Per questo mi auguro che l’ondata di partecipazione sia la più grande possibile: sarebbe la miglior risposta a tanta arroganza”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

